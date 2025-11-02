62歳、学生時代の2年間国民年金の支払いが未納です。満額の国民年金をもらうにはどうしたらいい？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、学生時代に国民年金保険料を支払っていない場合の対策について説明します。
質問者「トラデスジャパン」さんのように、国民年金保険料の未納期間がある人は、60歳以降65歳になるまで、国民年金保険の任意加入制度を利用して未納分の国民年金保険料を支払えます。ですが、厚生年金に加入する場合は、任意加入制度を利用できません。
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、未納の国民年金保険料は支払えず、老齢基礎年金は満額になりませんが、厚生年金から経過的加算をもらえることになります。1カ月厚生年金に加入することで、老齢基礎年金相当額である1733円（老齢基礎年金の満額83万1700円を480カ月で割った金額・令和7年度）の経過的加算を受け取れます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：今62歳で学生時代の2年間、国民年金の支払いが未納です。65歳まで厚生年金に加入して働きますが、満額の国民年金をもらうにはどうしたらいい？「今62歳です。学生時代の2年間、国民年金の支払いが未納です。私は65歳まで厚生年金に加入して働くようになります。満額の国民年金をもらうためには、どうしたらいいですか？」（トラデスジャパンさん）
A：60歳以降、厚生年金に加入して働くと、国民年金保険料の未納分を支払うことはできず、老齢基礎年金は満額になりません。しかし、厚生年金から経過的加算（老齢基礎年金相当額）をもらえることになります国民年金保険料は、20歳以上60歳になるまで、合計480カ月支払います。480カ月の全期間、国民年金保険料を納めると、65歳から老齢基礎年金の満額83万1700円（令和7年度、新規裁定者）を受給できます。また、会社員や公務員など、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受け取るのに必要な資格期間を満たした人は、65歳になった時に、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給できます。
