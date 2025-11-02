【葬送のフリーレン】リカちゃんと初コラボ！ 特徴的な耳やワンピース、耳飾りなど細部まで再現
着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションした「葬送のフリーレンリカちゃん」が2025年12月27日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売される。
＞＞＞葬送のフリーレンリカちゃんをチェック！（写真5点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3000万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定。フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる――。
「葬送のフリーレンリカちゃん」は、作中の主人公「フリーレン」になりきったリカちゃん。ヘアスタイルや洋服、耳や耳飾りなど細部まで表現したコラボレーションならではの特別仕様だ。
フリーレンの耳は、特許出願中の特別なパーツを用いて再現。フリーレンの特徴的な髪色に近づけるため、リカちゃんで初めて採用する髪色を使用し、印象的な瞳の色も、2色のグリーンで表現している。
ケープやワンピースのゴールドのパイピングやストライプのインナーはプリントではなく、サテンリボンを縫い付けるなど素材や仕上がりにもこだわっている。ケープは着脱可能で、ワンピーススタイルも楽しめる。
リカちゃんの世界感に落とし込みながらも、『葬送のフリーレン』のファンの方にも喜んでいただけるよう、髪や衣装の色味やデザインなど可能な限り作品を再現されている。もちろん印象的な瞳の色も。
フリーレンファンの方、ぜひチェックしてほしい。
（C） ＴＯＭＹ （C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
