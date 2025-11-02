【夫婦、小さなすれ違い…】食パン、4枚？6枚？または5枚！？【第49話まんが】#ママスタショート
夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？ 許せない？ ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。
今回は、食パンを買おうとしているときに起こった一件です。
夫「食パンは4枚切りがいい！」
妻「4枚だとすぐなくなっちゃう。6枚のほうが長く持つって」
食パンの枚数に対するこだわりが異なるこの夫婦。何回も買いに来たくないという妻の主張もわかりますが、夫には夫でこだわりがあるのでしょう。
夫「6枚だと“サクッ”しかないじゃん！」
分厚いトーストが好きな方は夫の気持ちが理解できるかもしれませんね。トーストって薄いとサクサクした食感で、分厚いと「サクッ＋ふわっ」食感が味わえるんですよ。しかしこれも好みの問題なので、夫婦ですれ違ってしまう気持ちもわからなくありません。今回に限って言えば、4枚切りを2袋買って、すぐ食べない分は冷凍しておくといいですよ！ ……あれ、そういうことじゃない？（笑）
夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
