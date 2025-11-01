ものまね芸人・JP（42）が1日に自身のX（旧ツイッター）を更新。この日復帰した「ダウンタウン」松本人志（62）のものまねを“最速”で披露し、ファンを沸かせた。

松本は1日に独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で約1年10カ月ぶりに活動を再開。同サービスは、サブスクリプション（定額見放題）のサービスで、月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）と2つのプランがあり、配信される動画はダウンタウン、松本、浜田と3つのカテゴリーで展開される。

JPは「JPも動かせていただきました」とし、53秒のショート動画をアップ。松本がよくしがちな、こめかみに指を当てる仕草や「うーん」と考えをめぐらせる姿など、おなじみのものまねを披露した。

ファンからは「早いｗｗｗ似てる」「さすが仕事がお早い」「感動しました」「JPまっちゃんも帰ってきた」「ダウンタウンプラスで松ちゃんとの共演や代打楽しみにしています」「これからもよろしくお願いします!」といったコメントが寄せられていた。