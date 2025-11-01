10月30日の夜、女優の広瀬アリスが自身のXを更新。そのポストが物議を醸している。

広瀬は《え、待って。金木？え、ちょ、待ってくれよ》と戸惑いを吐露。《吐きそうです、、ありがとう》と、かなり興奮気味の投稿をつづった。

｢じつはこの投稿がアップされる数日前から、アイドルグループ・なにわ男子の公式Instagramが更新され、10月末のハロウィンに向けて、メンバーそれぞれの仮装したソロショットがアップされていました。そのなかで、メンバーの道枝駿佑さんが、大人気漫画『東京喰種 トーキョーグール』の主人公・金木研の仮装を披露したのです。今回、広瀬さんは、その仮装ショットを見て、完成度の高さに驚いたコメントをしたのではないかと思われ、ポストには道枝さんファンから《道枝駿佑さんですね》《みっちー、アリス姉さんに見つけられてる》などの返信が寄せられています｣（芸能ジャーナリスト）

広瀬は大の漫画好きで、オタクを自称しているが、そのなかでも『東京喰種』は長年、好きだと公言している作品のひとつ。広瀬と道枝は、2023年のドラマ『マイ・セカンド・アオハル』（TBS系）で共演経験があり、一見するとほのぼのとしたやりとりに見えるのだが、一方でこのポストには困惑する声もあがっている。

Xには、

《ジャニーズ事務所の人と過去熱愛あるんだから不快な気持ちになるくね》

《普通は自分からわざわざジャニーズに触れないと思うんだけどまじでなんなの?（笑）》

と、これまで広瀬が報じられてきた男性アイドルとの熱愛を連想し、投稿を疑問視する声が寄せられた。

｢広瀬さんは2022年、『関ジャニ∞』（現SUPER EIGHT）メンバーだった大倉忠義さんとの交際がスポーツ紙で報じられました。2021年のドラマ『知ってるワイフ』（フジテレビ系）での共演がきっかけで交際に発展したといわれており、一時は結婚間近との報道がありました。しかし、2024年4月には破局が報じられています。

その後、広瀬さんは2025年5月に『NEWSポストセブン』で元KAT-TUNの赤西仁さんとの交際が報じられました。共通の知人を介して出会い、3月ごろから交際がスタートしたとされています｣（前出・芸能ジャーナリスト）

旧ジャニーズ事務所に所属していた男性アイドルとの交際報道が続く広瀬。そのような経緯から、男性アイドルファンから警戒される存在になりつつあるという。

｢広瀬さんはオタクだということも含め、その等身大の姿に好感が持たれています。しかし、これだけ男性アイドルとの交際報道が続くと、そのオタクぶりが、男性アイドルとの距離を縮める“武器”になりかねないと思うファンも出てきています」（同前）

“アイドルキラー”広瀬アリスのイメージが広がってしまっているようだ。