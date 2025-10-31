カウンセラー・作家Ryota「従順になったら危険サイン」怒らない人の“意外な離脱パターン”を解説
YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にてカウンセラー・作家のRyotaさんが、「【これが本音】怒らない人ほど注意が必要な理由とは？心の奥で考えていることと、離れる直前のサインがこれ！」というタイトルで動画を公開。動画冒頭でRyotaさんは、「怒らない人ほど注意が必要な理由」について、会社や友人関係を例に挙げながら解説した。「怒らない人って我慢してる場合もあるけど、実際は冷静に見て、自分に被害が及ばないよう判断していることが多い」と指摘し、一見従順でも心の中ですでに決断をしている場合がある、と警鐘を鳴らす。
会社のエピソードでは、「実力もあり中心人物だった部長クラスが誰とも対立せず静かに退職したことで、周囲も次々やめていった」経験を披露。「怒らない人は感情に流されず、状況をよく観察している」とし、「職場で実力のある人ほど静かに職場を去ることが多いので要注意」と独自の見解を伝える。
また、「怒らない人が表に出すのは、小さな注意や拒絶のサイン。会う頻度が減ったり、連絡を取らなくなったりと、徐々に疎遠になるのが特徴」だという。「怒っていないから大丈夫」と思い込むのは危険で、「怒らない人ほど、最終的には“呆れ”の感情で完全に距離を取る」と語った。
さらにRyotaさんは「実際、会社や家庭で突然従順になったり意見を言わなくなったら、それは“すでに離れる準備ができているサイン”」と強調。「意見を出さなくなったり、会社や家庭で従順に振る舞い始めた時こそ、違和感を覚えるべき。相手はもう心が離れている可能性が高い」と注意を呼びかけた。
動画の最後にRyotaさんは「怒るよりも縁を切る方を選ぶ人も多い。『怒らない人ほど注意が必要で、“何も言わなくなる”ことの意味を見逃さないでほしい』」とまとめ、「ココヨワチャンネル」では今後も人間関係に関するアドバイスを発信することを告知して締めくくった。
