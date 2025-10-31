「ベンチよりも家で過ごす時間のほうが多い」名門で冷遇される日本人FW、指揮官の電撃退任で“恩恵”か「出場機会が増えるかもしれない」
突然の監督辞任は、大きな変化につながるかもしれない。
スコットランドの名門セルティックはブレンダン・ロジャーズの電撃退任で新たな時代に突入することになった。レジェンド監督のマーティン・オニールが暫定的に代理を務めているが、クラブは新たな監督を探している。
異なる指揮官になれば、戦いかたや人選が違ってくるのも不思議ではない。確かな地位を手にしていた者は、その座が安泰でなくなる恐れもある。一方で、出場機会に恵まれていなかった選手は、この機をピッチに立つチャンスにしたいと願っているだろう。
専門サイト『67 HAIL HAIL』は10月29日、セルティックの監督交代で「勝者」と「敗者」になる可能性のあるメンバーをピックアップ。山田新を「勝者」に選出した。
川崎フロンターレから加入した25歳のストライカーについて、同メディアは「夏にJリーグから移籍したが、『クラブの補強』と言われ、ベンチよりも家で過ごす時間のほうが多い」と報じている。
「だが、ロジャーズがいなくなり、ヤマダはその恩恵を受けるかもしれない。今後、出場機会が増えるかもしれないからだ」
政権交代を機に、序列を上げられるのか。新監督人事とともに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
