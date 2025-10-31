この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【倒産ラッシュ】9割の経営者が見落とす「〇〇力がない企業」が超危険な理由を社労士・たかこ先生が解説！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組『【倒産ラッシュ目前】99.7％の中小企業が“見落としている”危険な共通点』で、社労士のたかこ先生が登場。「99.7%の中小企業が今危ないです」と語り、日本のほとんどを占める中小企業の現状と、その課題について鋭く指摘した。たかこ先生は、「今その中小企業が危ないっていう話知ってる？」と切り出し、最低賃金の上昇や物価高、人手不足など、複数の要素が一気に押し寄せている危機感を説明。「今、倒産件数っていうのが昨年より2割以上増加してて、しかもね、黒字倒産がほとんど」と、現場の深刻さを伝えた。



さらに、「企業の体力がどんどん削られてる状態」と問題の本質にも言及。ここの“体力”とは「資金力と人材力と信用力」の3つのバランスを指し、いずれかが欠けると連鎖的に悪化してしまうという。



解決策についてたかこ先生は、「今までは安く長く早くだったんだけど、これからは高く短く濃く、それに変えていかないといけない」と独自の“3K”戦略を提唱。単価の引き上げ＝価格交渉、納品を短期化して資金繰りを改善、少数精鋭で高付加価値を目指すことが必要だとし、「数字で納得させる」「この会社じゃないと買えないブランディング」を積極的に打ち出すべきと力説した。



また、生産性向上のためには「助成金を上手に使い、コスト削減や設備投資を戦略的に進めてほしい」とし、業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金を例に挙げて「投資の資金と思って計画的に活用すれば、利益率が3％から5％変わってくる」など、現場感覚に基づいたアドバイスを展開。



最後にたかこ先生は「人がいない・原価高騰に対応できない・価格を上げられない、この3つのいずれかに当てはまる中小企業は経営戦略の見直しを」と強く呼びかけ「高く、短く、濃く――この3つで利益体質に転換させてくださいね。これができる会社だけが次の10年、生き残ることができます」と締めくくった。