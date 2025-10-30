今季のプレミアリーグで「期待外れ」になっている5名

2025-26シーズンのプレミアリーグはまだ始まったばかりではあるが、すでに興味深い展開を迎えており、優勝候補や降格候補のチームもおぼろげながら予想できる状況になってきた。

今回は『GMS』から「今シーズンのイングランド・プレミアリーグで期待外れになっている選手たち」のTOP5をご紹介する。

オマリ・ハッチンソン

所属クラブ：ノッティンガム・フォレスト

国籍：イングランド

この夏、イプスウィッチ・タウンからノッティンガム・フォレストに移籍したイングランドU-21代表のアタッカー。ジャマイカにルーツを持っている彼は、チェルシーやアーセナルのユースで育った期待のヤングスターだ。

2023-24シーズンはイプスウィッチを2部からプレミアリーグに昇格させ、チェルシーから2200万ポンド（およそ44.5億円）で完全移籍。さらに昨季は公式戦32試合に出場して3ゴールを奪取するなど輝きを見せた。

その活躍から今夏は3750万ポンド（およそ75.9億円）と言われる高額の移籍金でノッティンガムへと加入したものの、10月28日の段階で公式戦6試合に出場して1アシストのみ。先発もわずか1回だけで、重要な戦力にはなれていない。

クラブ自体もすでに2回も監督交代が行われるなど混乱の渦中にあり、ハッチンソンにとっては難しい時間が続いている。

モハメド・サラー

所属クラブ：リヴァプール

国籍：エジプト

サラーがこのランキングに入ることは、通常ではありえないものだ。そして成績としても並の選手よりはずっと上のものであり、公式戦13試合で4ゴール3アシスト（※10月28日時点）を記録している。

ただ、これまでのモハメド・サラーがどれだけ鮮烈な成績を残してきたかを考えれば、いつもどおりの彼ではないのは明らかだ。

リヴァプールがこのところ調子を落としている理由の一つが、彼の影響力低下やリーダーシップ不足である…とも言われている。アルネ・スロット監督は彼の力を信じて起用し続けているが、最高のパフォーマンスを取り戻すまでにはしばらく時間がかかりそうだ。

オリー・ワトキンス

所属クラブ：アストン・ヴィラ

国籍：イングランド

この数年間、アストン・ヴィラのエースストライカーとして得点を量産してきたオリー・ワトキンス。昨季はプレミア38試合すべてに出場し、16ゴールを決めてチームを牽引してきた。

しかし、今シーズンのワトキンスからはその凄みが感じられない。9月末のフラム戦で今季初ゴールを決めた際には「ようやく波に乗るか」と思われたが、その後は再びノーゴールが続いている。

チャンピオンズリーグの舞台に帰ろうとしているアストン・ヴィラにとって、彼の不振は非常に痛い。

チーム自体は上記のフラム戦から4連勝と調子を上げているものの、上位進出を目指すためにはエースの復活が不可欠だ。

ジェイミー・ギッテンス

所属クラブ：チェルシー

国籍：イングランド

ユース時代はチェルシーやマンチェスター・シティでもプレーし、その才能が高く評価されたジェイミー・ギッテンス。2020年にボルシア・ドルトムントへと移籍し、ドイツでプロサッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。

昨季ブンデスリーガで32試合に出場して8ゴールを決め、世界的にも有数の若手ウインガーとしての評価を確固たるものにし、4850万ポンド（およそ98.1億円）もの移籍金でチェルシーへと加入した。

ところが、このギッテンスが実力を発揮できる機会はほとんどない。プレミアでの出場時間は10月28日の時点で219分しか記録されておらず、ベンチからチャンスをうかがう立場になっている。

フロリアン・ヴィルツ

所属クラブ：リヴァプール

国籍：ドイツ

この夏にレヴァークーゼンからリヴァプールへと移籍したフロリアン・ヴィルツ。ブンデスリーガではシャビ・アロンソ監督の下で無敗優勝の立役者になった司令塔であり、1億ポンド（およそ202.3億円）＋ボーナス最大1600万ポンド（およそ32.4億円）もの移籍金が約束されたことも納得できるような存在だった。

プレミアリーグで彼が初めてアンフィールドに足を踏み入れたとき、ファンは大きな期待を抱いたものの、今のところそれに応えられてはいない。

これまで公式戦13試合で起用されているが、アシストを3つ記録したのみで、まだゴールはゼロ。目立ったインパクトを見せた場面も少なく、リヴァプールの不振の原因にもなっている。

ただ、22歳という若さとプレミアリーグ初挑戦という要素を考えれば、まだ適応段階ともいえる。リヴァプールはできるだけ早く彼が力を発揮してほしいと感じているはずだが…。

