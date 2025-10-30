カウンセラーが警告！“あなたのため”の否定に要注意 職場・家族に潜む心の洗脳とは
YouTubeチャンネル『ココヨワチャンネル』にて、カウンセラーで作家のRyota氏が「【実は怖い】身近な心の洗脳方法6選／誰もが1度は受けている言動を解説」と題した動画を公開した。動画の冒頭でRyota氏は、「心の洗脳って、ごく身近な人間関係で勝手に行われていることなんですね」と語り、視聴者に対し心の洗脳が意外にも身近で、誰もが知らぬ間に受けている可能性がある点に警鐘を鳴らした。
Ryota氏は、まず極端な感情や善悪で物事を二極化しがちな人に注意を促す。「何でも二極端にする人が身近にいると、大げさになるんですよ」とし、その結果として本来は単なる選択にすぎなかったことも「仕事を辞めるのは悪だ」「恋人はダメだ、いい」といった極端な判断になり、自分自身の考え方まで歪められてしまう現象を例に挙げている。
また、相手に不安を起こさせる言動――たとえば急に連絡を絶つ、親が「あなたの幸せが一番」と言いながら進路や就職をコントロールしようとする態度なども、知らず知らずのうちに自分を操作する支配的な行動であり、「これも実はモラハラの一個」と指摘する。さらに「良好な人を敵にする」「すぐに怒る・怒鳴ることで迎合を誘う」「静かな攻撃（無視や雑な態度）」など、職場や家庭の中にも潜む日常的な“洗脳”テクニックを、具体例を交えつつ紹介。「これ洗脳ですよね、まさにね。相手が支配者になっちゃってますから」と強調し、その危険性を訴えた。
特に「あなたのためを思って」といった善意を装った否定には、「これあなたのためを思ってないんですよ」「自分の思った行動を取ってないよねってことなんですよ」とRyota氏。善意のフリをして否定を繰り返す人の意図を鋭く分析し、「そんな全部をうまくすることはできないんですけど、ただ、あなたのためを思ってっていう発言を、常日頃からいっぱい言う人がいたら、注意は必要になってきます」と強調する。
では、どう対処すべきか――Ryota氏は「相手と自分の境界をはっきり持とうってことです」とアドバイス。「はっきりNOと言おうってことです」と繰り返し、心の領域を自分で守ることの大切さを説いた。「相手の問題を自分に置き換える必要がないんですよ」と強調し、「自分とその人だけの問題です」「そんなはずはない、そうじゃないっていうのを理解していくことが大切」と視聴者に呼びかけた。
動画の最後にRyota氏は、「心の洗脳は非常に身近なものである」「一個一個、そんなはずはない、そうじゃないって理解することが大切」と締めくくり、「こうやってほぼ毎日17時に、主に心理学とか人間関係にまつわること、アドバイスをしております」と今後の発信にも期待を込めて動画を結んだ。
