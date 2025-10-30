10月30日（木）〜11月9日（日）にかけて東京ビッグサイトで開催中のジャパンモビリティショー2025。

三菱自動車のブースでは、電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」を世界初披露しています。

「MITSUBISHI ELEVANCE Concept」は、クルマで過ごす上質な時間を追求した電動クロスオーバーSUV。カーボンニュートラル燃料対応の高効率ガソリンエンジンと大容量の駆動用バッテリーを搭載したPHEVシステムを採用しています。

滑らかでシームレスなスタイリングにクアッドモーター4WD方式の四輪制御技術「S-AWC（Super-All Wheel Control）」を組み合わせることで、様々な路面状況や走行シーンでも快適な乗り心地と優れた走破性を発揮します。

3列6人乗りのシートレイアウトにより、家族や仲間、荷物を乗せてもゆったりと過ごせる広々とした室内空間を確保。大容量バッテリーに蓄えた電力を活用し、旅先ではけん引するトレーラーでゆったりとした時間を過ごす、グランピングのような使い方を提案しています。

液晶ディスプレイに表示されるAI Co-Driverは、ドライバーのライフスタイルに応じてパーソナライズした行き先を提案し、行動範囲や体験機会を広げるきっかけを作ってくれます。また、センサーが読み取った路面状況をもとに適切なドライブモードを提案するなど、AI技術を活用して周囲の状況や車両状態をリアルタイムに分析。安全・安心なドライブをサポートします。

三菱自動車の加藤隆雄社長は、「技術革新を積極的に取り入れながらも、運転する人、乗る人、すべての走る喜びを大切にしていきたいと考えています」と、その思いをカタチにした一台であることを強調しました。