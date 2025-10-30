日本航空（JAL）グループの株式会社ZIPAIR Tokyo（以下「ZIPAIR」）は、来たる2026年2月〜3月、米国フロリダ州オーランドへのチャーター便を運航することを発表しました。日本からオーランドへは乗り継ぎしないと行けないのですが、史上初の直行便（旅客便）が誕生します。

発表会では本チャーター便の運航に合わせて、ディズニー・ディスティネーション・インターナショナルとの共同プロモーションも発表に。フロリダ州オーランドにはフロリダ ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートがあり、旅行代理店によるパッケージツアーの販売も発表されました。

対象のZIPAIRフライトは下記。これから旅行の計画を立てる場合、時間的にはちょうどいいシーズンです。

✈東京・成田発

2026年2月23日 (月・祝)

2026年2月28日 (土)

2026年3月5日 (木) ✈フロリダ州オーランド発

2026年2月28日 (土)

2026年3月5日 (木)

2026年3月10日 (火)

直行便のメリットは、なんといっても乗り継ぎ時の不安がまったくないこと。目的地に行く途中の空港でスーツケースを預け直したり、ターミナル間の移動時間の心配をしたり、初めて海外に行く方など旅慣れていない方にはうってつけだとは思います。利用を検討される方は、乗り継ぎで行く場合とは異なる価格帯や、そもそものZIPAIRサービスの内容、ツアーの特典の内容、オーランドに行ったことがある方のSNSの感想・反応などを総合的に考慮して、最終的に利用するかどうかを考えるとよいと思います。

すでに旅行代理店ではパッケージツアーは販売されており、航空券のみは2025年12月上旬より販売予定とのことです。

(執筆者: ときたたかし)