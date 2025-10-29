この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行系YouTuberのおのだ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「大韓航空ビジネスクラス搭乗記！B777＆A380の贅沢乗り比べ（ラスベガス⇒ソウル⇒東京）」を公開した。動画では、アメリカ・ラスベガスから韓国・ソウル・インチョン経由で成田空港まで、大韓航空のビジネスクラスで帰国する様子を余すことなくレポート。「以前から乗ってみたかった路線なので、今回乗れることをめちゃめちゃ嬉しく思っております」と興奮気味に語った。



おのだ氏によれば、「ラスベガスから東アジアの航空会社で唯一、大韓航空がインチョンまで便を飛ばしている」とのことで、今回はB777とA380のビジネスクラスを乗り継ぐ贅沢な旅となった。空港チェックインやラウンジ利用体験、機内の座席や食事、サービス内容など、多角的に細かくレビューするスタイルが光る。



特に印象的だったのは、韓国系航空会社ならではの接客ペースや雰囲気に対するおのだ氏の率直な感想だ。「フライトはすごく良かったんですけども、ちょっとやっぱりこう、急がされてる感じがして、多分日本の航空会社ではなかなか、ANAとかJALとかではそんな感じはしないんで、正直私は日系の方がサービス面は好みですね」と語り、大韓航空のスピード感のあるサービスに「なんかすごい緊張しました」と本音を漏らした。



その一方で、「CAさんは本当に優秀で、TOEICもほぼ満点ぐらい取らないといけないという話も聞いた」と述べ、語学や接客レベルの高さにも感心。ソウル・インチョン空港やプレステージラウンジのレポートも交えながら、「韓国に着いた瞬間、もう日本に帰ってきた気分になるけど、やっぱり海外なんですよね」と独特の感慨を述べている。



機内食の豊富さやボリュームにも注目し「今回フライトは韓国料理づくめ」「めちゃめちゃ美味かった」と好意的に評価。A380ビジネスクラスでは「全部ビジネスクラス、ガラガラっぽいなこれ、もったいないね」など、旅好きならではの視点をちりばめている。



動画の締めには、「ほぼ24時間まではいかないが、20時間くらいかけてラスベガスから大韓航空ビジネスクラスで帰国」「B777とA380に乗れたので大満足」と旅を総括。「またいろんな航空会社の長距離のビジネスクラスやファーストクラスにも乗っていくので、リクエストがあればコメント欄で教えてください」と視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。