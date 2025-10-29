「今季バズってる」「あると便利！」【ユニクロ】40・50代が狙いたい♡「秋アイテム」

秋服を新調したいけれど、どれを選べばいい？ と迷っているミドル世代は【ユニクロ】をチェックして。今回は「週6ユニクロを着る」というユニ女@shocogram__さんが推す「秋アイテム」をご紹介。今季注目されているヘンリーネックTや、サッと羽織っておしゃれ見えするコーデュロイジャケットなど、秋コーデの即戦力になりそうなアイテムが登場。

売り切れ前に手に入れたい大人気トップス

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」\1,990（税込）

@shocogram__さんが「今季バズってる」と紹介しているのは、5つボタンの前立てが目をひくヘンリーネックTシャツ。トレンドカラーの赤もアクセントになり、シンプルながら1枚サラッと着るだけでサマ見え。ボタンを外して雰囲気を変えられるほか、レイヤードコーデも楽しめるため、秋のお出かけにヘビロテできそうです。

ママコーデの味方になりそうな楽ちんパンツ

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

伸縮性に優れたリブニット素材とウエストゴムで楽ちん。公式オンラインストアで「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」と紹介されているように、ストレスフリーにおしゃれを楽しめるパンツ。@shocogram__さんも「全妊婦さんの味方」「私も第一子、第二子ともにお世話になってました」とリコメンド。ストンと落ちるシルエットがきれいで、テイスト問わず着回せそうです。

サッと羽織ってこなれるコーデュロイジャケット

【ユニクロ】「コーデュロイジャケット」\5,990（税込）

こっくり深みのあるブラウンカラーとコーデュロイ素材が、トレンド感も秋ムードも盛り上げるシャツ。色落ち感がヴィンテージライクな雰囲気を演出。ゆるっと着られるサイズ感で、サッと羽織るだけでこなれた印象に。@shocogram__さんが「寒暖差の大きい今の時期にあると便利」とコメントしているように、秋コーデの1軍になりそうです。

足元で映える高見えストラップバレエシューズ

【ユニクロ】「Tストラップバレエシューズ」\3,990（税込）

華奢なTストラップがフェミニンな雰囲気を演出。素足で履いたりソックスやタイツを合わせたり、気分やファッションに合わせて足元コーデを楽しめるのが魅力。「UNDER\4,000とは思えないくらいクッション性もあって履きやすいので秋シューズを新調したい方はぜひ」と@shocogram__さんもプッシュしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i