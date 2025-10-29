フィギュアスケート中国杯

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国大会は26日まで中国の重慶で行われた。母国のアイスダンス選手がキス・アンド・クライで弾道ミサイルとみられる、ぬいぐるみを持っていたとして物議を醸し、国際スケート連盟（ISU）が調査に乗り出した。海外記者も「疑問がありすぎる」と反応している。

25日の演技後、任俊霏、邢珈寧のカップルはキス・アンド・クライで得点を待つ間、「DF-61」と記されたミサイル型ぬいぐるみを持って座っていた。玩具は任俊霏、邢珈寧、コーチによって一時的に持ち上げられ、その後、邢珈寧の膝の上に置かれた。

X上では、海外の記者も反応。米名物フィギュアスケート記者のジャッキー・ウォン氏は「このことについて今週のポッドキャスト番組で話したけど、Wowニュースになっちゃったね」と驚きが隠せない様子だった。

カナダのスポーツジャーナリスト、ベバリー・スミス氏は「『DF-61』は9月3日に中国で発表されたばかり。核弾頭を搭載可能で、北京からワシントンD.C.を攻撃できる射程を持っている。中国人スケーターがキス・アンド・クライで持っていたのか、疑問がありすぎる」と眉をひそめていた。

欧州のニュース専門局「ユーロニュース」など複数の海外メディアによると、「DF-61」が先月、中国で行われた軍事パレードで公開された、核兵器搭載可能な中国製の新型地上配備型大陸間弾道ミサイルだという。

海外専門メディア「ゴールデン・スケート」は公式XでISUの声明を紹介。観客からリンクに投げ入れられたものとの認識を示しつつ、中国カップルの行動を批判。調査を開始する予定であると説明していた。任俊霏、邢珈寧組は8位。マディソン・チョック、エバン・ベイツ組（米国）が優勝した。



（THE ANSWER編集部）