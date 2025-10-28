「なんか泣けてきた」ファンが吐露…King ＆ Prince盒恭た諭◆悗櫃ぽか』で明かした“いまのキンプリ”への本音

10月27日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演したKing ＆ Prince・郄橋海人が、グループへの熱い想いを吐露。ファンから反響が寄せられている。

「この日は、同い年の親友でもあるTravis Japanの松田元太さんが、郄橋さんについて『LINEの返事が遅すぎ』とダメ出しし、食事の誘いをしても1〜2週間後に返信が来ると暴露していました。これに対し郄橋さんは、『弁解の余地はない。本当に言えるのはたったひとことで、ごめんね』と、素直に非を認めて笑いを誘っていたんです」（芸能記者、以下同）

そこまでは和やかなムードだったが、空気が変わったのは次の瞬間だったという。

「続いて彼は、『でも何て言うんだろう。自分もよくないなと思ってるんですけど、（頭のなかが）どうしてもキンプリキンプリキンプリ……ってなっちゃうんですよ』と、グループの名前を何度も連呼したんです。さらに郄橋さんは『いままで6人からスタートして5人でやってて、いま（永瀬）廉と2人だから、本当にこの2人でどうにかものごとを作って、センスいいものを作って、みんなに届けなきゃいけない』と、2人でキンプリを背負う責任を語ったのです」

さらに「ずっと脳みそが365日、キンプリ、キンプリ……キンプリキンプリキンプリキンプリってなって」とも話していた。

想いのあふれる彼の言葉にXでは、

《なんか泣けてきた》

《泣きながら観てる》

《感動しっぱなし》

といった意見が寄せられている。2015年、6人による結成以来、さまざまな歩みをたどってきたKing ＆ Prince。

「2018年1月にCDデビューするも、2021年3月に岩橋玄樹さんがグループを脱退し、5人体制に。さらに2023年5月には岸優太さん、平野紫耀さん、神宮寺勇太さんの3人がグループを脱退し、Number_iを新しく結成しました」

そのなかで、King ＆ Princeの名前を残す選択をした永瀬と郄橋。

「12月24日に発売を控える7枚めのアルバム『STARRING』は、2人でコンセプトを考え、ファンだけでなく、聴いてくれた人、全員に楽しんでもらえるような作品を目指している、といいます。さらに4大ドームツアーの開催も決定しました」

これらはもちろんソロワークの、多忙のなかでの活動。そんな状況での、郄橋の“必死”とも思える覚悟の言葉は、ファンの胸を打ったに違いない。