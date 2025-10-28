トケルが断言！「犯人は全て別人」“連鎖殺人説”で揺れる『いいこと悪いこと』考察ライブが話題
日本テレビ系ドラマ『いいこと悪いこと』第3話放送後、ドラマ考察系YouTuberのトケルさんが自身のチャンネルでライブ考察を配信。動画タイトル「【良いこと悪いこと】第３話ドラマ考察 連鎖サツ人！犯人は全て別人！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと」でも分かる通り、事件の“黒幕”や殺人の構造について熱弁した。
トケルさんは冒頭から「同級生の連続殺人事件は僕が思うに連鎖殺人、呪術なぎ殺人です。犯人役が次々と交代しながら、被害者になった前の人物が次の犯人になる」と持論を展開。さらに「森のくまさんの歌の順番通りに殺す・殺されるが繰り返されているように思える。事件の加害者も被害者もバトンリレーのように役割が巡っている」と説いた。
加えて、「カンタロウとニコちゃん、そしてターボーは事件に振り回される“同じ境遇”の存在なのではないか」と指摘。その理由として「被害者のニュースをぼーっとテレビで眺める同じ行動や、前の被害者と同じセリフを口にしたりしていること」を挙げた。さらに「犯人が必ずしも殺意が強いわけではなく、何かに脅されてやむなく実行している背景が見える。黒幕の存在が濃厚」とも主張する。
注目を集めたのは、「ニコちゃんの事故現場にペンライトが備えられていた点」や「カンタロウが、『仕込みしてたら寝ちゃった』と供述した裏には、ニコちゃんをかばう意図があった」など、細部の描写や証言にも鋭く言及した点だ。「この事件は、誰かを殺したら今度は自分が狙われる連鎖構造で、ただのサイコパスによる犯行でなく、計画的な連携プレーが存在している」と差し迫る展開を予想した。
また、ライブ後半は視聴者からのコメントを反映。ターボーやちょんまげ、委員長、ユッキーといったキャラクターの今後に対する予想アンケートも実施し、「YouTube動画のコメント欄にアンケートを設置しているので、ぜひ回答を。皆さんの考察でもっと盛り上げてください」と視聴者参画を促した。
最後にトケルさんは「今後も連鎖殺人の構造や黒幕の存在に注目していきたい。次回のリアルタイム配信もぜひ楽しみにしてほしい」と締めくくり、今後の考察配信への期待を煽った。
