11·îÅêÉ¼¤Î´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áª¡¡»ÔµÄ¤ÎÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó(40)¤¬Î©¸õÊäÉ½ÌÀ¡¡¸½¿¦´Þ¤á3¿ÍÌÜ¡¡¹áÀî
´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¿ÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó
¡¡11·î¤ËÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¹áÀî¸©´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¡¢Ìµ½êÂ°¤Î¿·¿Í¤Ç´Ñ²»»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡¿ÌøÀ¸¹ÉÌÀ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÆ»¤Î±Ø¤È¤¤¤¦¥Ï¥³¥â¥Î¤Ç´Ñ²»»û»Ô¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡×
¡¡ÌøÀ¸¤µ¤ó¤Ï´Ñ²»»û»Ô½Ð¿È¤Î40ºÐ¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë´Ñ²»»û»Ô¤ÇÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ò³«¶È¤·¡¢2024Ç¯¡¢´Ñ²»»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ËÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌøÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¸ø¶¦»ÜÀß¤ÎÀ°Íý¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¡¢Æ»¤Î±Ø¤Î·úÀß¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿»öÌ³½ê¤ò¹½¤¨¤¿¤êÁªµó¥«ー¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¸øÌó¤òÁÊ¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î9Æü¹ð¼¨¡¢16ÆüÅê³«É¼¤Î´Ñ²»»û»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸½¿¦¤Îº´ÇìÌÀ¹À¤µ¤ó¡Ê65¡Ë¤È¡¢¿·¿Í¤Ç´Ñ²»»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤ÎÂçµ×ÊÝÎ´ÉÒ¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£