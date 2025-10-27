秋の味覚とトリュフの香りの贅沢アフタヌーンティー

2025年9月1日から10月31日までキンプトン新宿東京（東京都新宿区西新宿3-4-7）2階「ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ」にて「栗と秋の味覚アフタヌーンティー『紅葉』- 削りたてトリュフ香る、極上のモンブラン体験-」が開催されています。

プレミアムプラン限定メニューも

栗、芋、かぼちゃなどの秋の素材とにトリュフの風味を楽しめるアフタヌーンティーです。

落ち葉フォルムの形のチョコで包んだが秋らしいトリュフフレーバーの秋らしいボンボンショコラや、栗のジャムをサンドしたマロンスコーンなど、季節を感じられるスイーツたちがズラリ。

本アフタヌーンティーは、スタンダードプランとプレミアムプランの2種類のプランが用意されています。おり、プレミアムプランでは、秋のフルーツとトリュフやシナモンをあわせたスペシャルモクテルと、目の前で黒トリュフを削って仕上げてくれる削りたてトリュフのモンブランを楽しめます。

料金はスタンダードプランが7000円（土日祝日7800円）、プレミアムプランが9800円（土日祝日1万600円）です。

提供時間は11時30分から17時、18時から23時までの120分制です。

前日16時までの予約が必要となります。

詳細は公式サイトを確認してください。