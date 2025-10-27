comico、新機能「＃推しコミ」を実装。好きなマンガを布教できるコミュニティ機能12周年記念のお得なキャンペーンも開催中！
【拡大画像へ】
NHN comicoが提供するマンガアプリ「comico」は、10月31日の12周年に先駆け、新コミュニティ機能としてユーザーが自分の“推し作品”を布教できる「＃推しコミ」を10月27日に実装した。また、「＃推しコミ」の実装と12周年を記念した各種キャンペーンを開催する。
新コミュニティ機能「＃推しコミ」
「＃推しコミ」はユーザーが自分の“推し作品”やキャラクターへの想いを発信し、共感する仲間とつながることができる新しいコミュニティ機能。お気に入りの作品とそのおすすめポイントをシェアしたりすることで、“推し”を持つファン同士の交流が生まれ、“推し活”をより一層楽しむことができる。
□「＃推しコミ」特設ページ
「#推しコミ」実装＆comico12周年記念キャンペーン
「＃推しコミ」の実装及びcomicoの12周年を記念して、合計124名に商品が当たるキャンペーンを開催する。
開催期間：10月27日10時～11月26日23時59分
【商品内容】
A賞：comicoオリジナルパーカー＋2,000coin
B賞：5,000coin
C賞：レンタルチケット12枚
□特設ページ
※参加方法などの詳細は、特設ページをご確認ください。
comico12周年記念キャンペーン
30分ゲージ短縮
開催期間：10月27日0時～11月9日23時59分
12周年を記念して、comicoのレンタルゲージを通常の23時間から30分に大幅短縮する。30分でゲージが回復するので、どんどん読み進めることができる。
□12周年記念_30分ゲージ短縮のページ【対象作品】
「転生した異世界で家政婦になりました！」
「白狼の妻」
「和歌ちゃんは今日もあざとい」
「夫はいらない」
「愛も憎しみも沈黙の中で」
「みにあひ」200話記念キャンペーン
開催期間：開催中～11月7日23時59分
「みにあひ」が37話まで無料話増量中。さらにレンタルゲージ時間が通常の23時間から3時間に短縮される。【みにあひ】
□「みにあひ」
12周年記念祝50％OFFキャンペーン
開催期間：開催中～11月3日23時59分
「暴虐皇帝を手懐けました」、「逆行令嬢は冷徹国王に愛される」、「裏切り公爵と逆行姫」など計35作品のWEBTOONが50％オフになる。
□12周年記念祝50％OFFキャンペーンのページ
週末日替わりレンタル話全話無料キャンペーン
毎週日替わりで5作品のレンタル全話が無料開放される。各作品の無料話が1日限定で大幅増量される。
「血まみれ辺境伯の本当の気持ち」。開催期間：10月27日0時～23時59分
「偽聖女は初恋の伯爵様に抱かれる」。開催期間：10月31日0時～23時59分
「幸せな政略結婚」。開催期間：11月1日0時～23時59分
「冷徹な公爵様と幸せな家族になる方法」。開催期間：11月2日0時～23時59分
「私を殺したあなたへ」。開催期間：11月3日0時～23時59分
(C)NHN comico Corp.