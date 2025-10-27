サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！

2025年に30周年を迎えたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』の「プレゼントボックス」をテーマにした特別なクリスマスケーキ「トイ・ストーリー / クリスマス パレット６」がラインナップされます☆

サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー / クリスマス パレット６」

価格：4,500円(税込)

販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm

サーティワンに、2025年に30周年を迎えたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のクリスマスケーキが登場！

「プレゼントボックス」をテーマにした特別なクリスマスケーキ「トイ・ストーリー / クリスマス パレット６」がラインナップされます。

サーティワンのアイスクリームケーキでは、初めて「ロッツォ」と元気いっぱいのカウガール「ジェシー」が仲間入り☆

プレゼントのリボンをイメージしたホイップクリームでデコレーションし、カラフルなチョコレートになった「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちがにぎやかに彩ります。

そのほかにもたくさんの仲間たちがピックになっているので飾って楽しむことができるのも嬉しいポイントです。

イチゴの香りのする「ロッツォ」のピースは「コットンキャンディ」とストロベリーのフレーバーにするなど、キャラクターのイメージで人気のラインナップをセレクト。

台紙にはオーナメントやプレゼントをちりばめ、作品中で「アンディ」の誕生日プレゼントを偵察する「グリーンアーミーメン」をプラス。

「グリーンアーミーメン」たちがクリスマスプレゼントを偵察しているような遊び心満載のデザインに仕上げらえれています。

フィルムにはトイ・ストーリー１〜４までの人気キャラクターが描かれた、シリーズを愛するファンにはたまらないデザインです！

2025年に30周年を迎えた『トイ・ストーリー』の仲間たちと一緒に、ワクワクのクリスマスが楽しめるアイスクリームケーキ。

サーティワンにて2025年11月1日より開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」に登場するディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー / クリスマス パレット６」の紹介でした☆

