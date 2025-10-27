キヤノンマーケティングジャパン<8060.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。前週末２４日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を５７０億円から５８０億円（前期比９．２％増）へ、純利益を３９５億円から４０５億円（同３．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８０円から９０円へ引き上げ年間配当予想を１６０円（前期１４０円）としたことが好感されている。



売上高は従来予想の６８００億円（前期比４．０％増）を据え置いたものの、主に全国の中小企業のＤＸを支援するエリアセグメントで、付加価値の高いＩＴソリューションが好調に推移していることや、拠点統廃合費用などの本社関連費用が想定よりも抑えられたことなどが利益を押し上げる。また、政策保有株式の売却に伴う投資有価証券売却益を計上したことも寄与する。なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高４９１８億２２００万円（前年同期比３．９％増）、営業利益３８２億１００万円（同５．３％増）、純利益２７２億７５００万円（同１．１％増）だった。



同時に、上限を２００万株（自己株式を除く発行済み株数の１．８４％）、または１００億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１０月２７日から来年１月３０日までで、株主還元の充実と資本効率の向上を図ることが目的としている。



出所：MINKABU PRESS