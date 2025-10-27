Âë¡¦»³ÀîÊæ¹â¤Î¶»Ãæ¡¡2·³Íî¤Á¡õÉÔ¿¶¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ù¤·¤µ¡×¤â¡ÄÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¡ÈÍ¥Àè»ö¹à¡É
¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀÂÇ¤Ë3¥é¥ó¡Ä10ÆÀÅÀ¤Çºå¿À¤ò°µÅÝ
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ 10¡¼1 ºå¿À¡Ê26Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡1»î¹ç5ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¤Ë¤â¼çË¤¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¤ÎÂè2Àï¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¡£10-1¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤«¤»¤¿¤Î¤Ï»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë1ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤Ê¤ª2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï»³Àî¡£ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÀèÈ¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤¬Åê¤¸¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÄ¾·â¡£2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ïº¸Ãæ´Ö¤Ë3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò8ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦º£Ç¯°ìÈÖ¤¯¤é¤¤¤Î¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢É½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò1¼þ¤¹¤ë¤È¡¢¹±Îã¤Î¤É¤¹¤³¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤â¾Ð¤ß¤Ï¤Ê¤·¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î¿´Ãæ¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤¦Ã»´ü·èÀï¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¼¡¤Î»î¹ç¤âÂ³¤±¤ÆÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·ËÍ¤¬ÉáÄÌ¤ËËÞÂà¤·¤Æ¤â¡¢¥Á¡½¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶ì¤·¤ß¤Ì¤¤¤¿1Ç¯¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¼èºà¤Ç»³Àî¤¬É½¾ð¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ËÇÈµÚ¤·¤¿¡ÈÁê¾è¸ú²Ì¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦ËÍ¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£CS¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÅÀ¿ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¤·¡£µ×¡¹¤ËÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢5°ÂÂÇ¤âÂÇ¤Ä¿Í¤¬½Ð¤¿¤ê¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡»³Àî¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊCS¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÁ´6Àï¤Ç·×11ÆÀÅÀ¤È¶ì¤·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¡£25Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤âÆÀÅÀ¤Ï¤ï¤º¤«1¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂè2Àï¤Ï¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¤¬¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë1»î¹ç5°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤Ë¤â3°ÂÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»³Àî¤Î³èÌö¤ËÂ³¤¯¤è¤¦¤Ë²÷²»¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
¡¡»³Àî¼«¿È¤â¶ì¤·¤ß¤Ì¤¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÂÇÎ¨.226¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤âÂÇÎ¨.222¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ê¤ó¤Ç¡×¡£¼«¿È¤Ø¤Î¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²¼¤ò¸þ¤¯»þ´Ö¤¬Ìµ°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖCS¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤È¤«¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤è¤ê¤â¡¢µ»½Ñ¤ò¤É¤¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£¥Á¡¼¥à¤òÄº¾å¤ËÆ³¤¤¤¿»þ¤³¤½¡¢¿´¤«¤é¾Ð¤¦¡£¡ÊÄ¹ßÀ¹¬¼£ / Kouji Nagahama¡Ë