鶏むね肉もやわらか！チキンステーキ＆ソテーの絶品レシピ8選〜知らなきゃ損の「違い」も必見！
鶏肉をシンプルに焼くチキンステーキやソテーは、食卓の定番。今回は、鶏むね肉もしっとり仕上げる調理のコツから、風味豊かなハーブソルトや和風ソースで楽しむ絶品レシピ8選までご紹介します。
毎日の献立のメインにぜひ活用してください！
■ステーキとソテーの違いとは？
ステーキは、英語の「steak」が語源で、もとは古ノルド語の「焼く（steikja）」に由来するという説があります。「厚切りの肉や魚を焼いた料理」を指し、鉄板やフライパンで焼くのが一般的。
現在では、焼き方や調理器具に特別な決まりはなく、オーブンで焼くステーキなどもあり、シンプルに塩やコショウで味つけするのが主流です。
一方、ソテーはフランス語で「飛び跳ねる」を意味する「sauter（ソテ）」が語源。少量の油やバターで食材を焼いたり、炒めたりする調理法を指します。
ステーキが肉や魚を焼いた料理を指すのに対し、ソテーは食材に決まりはありません。野菜や豆腐などのソテーも一般的に広く知られています。
【パサつきなし！】鶏むね肉の塩麹ステーキ
鶏むね肉のステーキはパサついてしまう、という方にぜひ試していただきたいレシピ。塩麹にひと晩漬けておくと、酵素の働きで肉のタンパク質が分解され、驚くほどやわらかくなります。弱めの中火で蒸し焼きにすると、よりしっとりして、調味料なしでも旨みがしっかり感じられるのが魅力です。
■パリッとジューシー！ チキンステーキレシピ3選
カリカリの皮目が香ばしいチキンステーキを、七味唐辛子でピリッと大人向けに仕上げます。下味に麺つゆとニンニクを使うため、味に奥深いコクが出ますよ。下味がついたまま焼くと焦げやすいので、汁気を切ってから焼くのが成功のポイント。旨みたっぷりの肉汁が溶け込んだタレは、焼いた野菜にからめて余さず堪能しましょう。
白ワインや粒マスタードなど酸味を効かせた洋風ソースでいただく、ワンランク上のチキンステーキ。ジューシーな鶏もも肉にソースがよく合いますよ。最初から皮の方をフライパンにつけて火を入れ、じっくり焼き上げるのがコツ。ソースをしょうゆベースにすれば、簡単に和風の献立にもアレンジ可能です。
ハーブソルトとしょうゆだけで味付けする、素材の味を活かしたシンプルなレシピです。焼く前にハーブソルトをなじませておくと、鶏肉特有の臭みが消え、食べやすさがアップします。中まで火が通ったら、鍋肌からしょうゆを回しかけ、食欲をそそる香ばしさを広げましょう。
■ソースやハーブでアレンジ自在！ 絶品チキンソテーレシピ4選
ローズマリーの清々しい香りが魅力のチキンソテーは、記念日やおもてなしに最適です。生のローズマリーは少し硬いので、気になる場合は取り除いてから焼くのがおすすめ。皮目を下にして動かさずにじっくり火を通すのが、おいしさとパリッと感を引き出す秘訣です。
カレーのスパイシーな香りが食欲をそそります。フッ素樹脂加工のフライパンを使うと、焼き油不要。鶏肉から脂が出るので、パサつく心配がありませんよ。ソースは粒マスタードやケチャップにナンプラーを加え、複雑で奥深い味わいに。意外にもごはんに合う味付けで、普段の食卓のメインにも◎です。
塩コショウでシンプルにソテーした鶏肉に、甘酢をからめた玉ネギが絶妙です。さっぱり食べたいときにイチオシ。玉ネギはサッと炒めてシャキシャキ感を活かしても、しっかり炒めてクタクタにしてもどちらも絶品です。モヤシやニラなどの野菜を加えると、手軽にボリュームアップできますよ。
甘じょっぱいチキンソテーに、焼きのりとスライスチーズをトッピングするユニークな発想のレシピ。磯の香りとチーズのコクが合わさり、ワンランク上の地味深い味わいに。冷めても固くなりにくいため、お弁当のおかずや、パンにはさむサンドイッチの具材にぴったりです。
■もうパサつかせない！ チキンソテーで食卓のメインを飾ろう
鶏肉料理の定番であるステーキとソテーは、鶏むね肉でもジューシーになるのが人気の秘訣。塩麹や弱火での蒸し焼きなど、ちょっとしたひと手間で、やわらかく仕上がります。
ハーブやスパイス、ユニークなソースでアレンジすれば、飽きずに楽しめること間違いなし。ぜひ今晩のメインに、パリッとジューシーなチキンを召し上がれ！
(ともみ)
