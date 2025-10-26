「全部の責任は自分にある」J２降格決定で湘南の山口智監督が謝罪。サポーターへは「謝っても謝り切れない」
湘南ベルマーレは10月26日、J１第35節でアビスパ福岡とアウェーで対戦。０−１で敗戦し、J２降格が決まった。
試合後のフラッシュインタビューで、山口智監督は「全部の責任は自分にある」と謝罪した。
「今日試合前に、開始１秒から全てを出し切る。それを伝えて送り出したいともおっしゃっていました。その姿を見せたかと思うのですが、もう一歩何が足りませんでしたか」とインタビュアーから問われた指揮官は、次のように語った。
「前半の戦い方は、もう１つ圧をかけたかったのは正直なところです。でも選手はよくやってくれましたし、理屈じゃないところでプレッシャーも感じていましたし、結果に対しての責任は自分だと思います」
88分、相手のコーナーキックをクリアしようとした湘南のGK真田幸太の手が、相手DFの右頬あたりに当たったとして、VARの結果、PK判定に。そのPKを90＋３分に決められ、先制点を献上した。
PKの判定について指揮官は「あれがPKなのかどうかっていうところは分からないですけれども、非常に残念です」と述べた。
試合前から大きな声で応援をし続けてくれていたサポーターに対しては「本当に感謝しかないですし、常に大きな声援で、歌で、選手の背中を押してくれているにも関わらず、なかなか返せない今シーズンで、結果も決まってしまったので、謝っても謝り切れない」と感謝と謝罪を伝えた。
降格は決まったが、シーズンは残り３試合ある。この３戦で必ず見せたいポイントを訊かれると、次のように答えた。
「戦うところです。本当に今日も前半、イメージというか、もっともっと行ける準備をしてきたつもりでしたけど、それを表現として出せなかったので。そこだと思います」
次節は11月８日、ホームで新潟と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
