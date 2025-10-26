10月24日、神戸。サントリーサンバーズ大阪とのSVリーグ開幕戦、超満員になった「GLION ARENA KOBE」で、西田有志（大阪ブルテオン）はどこか達観したような明るい表情だった。

「試合前から足を攣（つ）っていて......」

西田はそう振り返っている。不測の事態が起きた自分をたしなめながら、状況を楽しんでいるようだった。今年は代表での戦いを休み、心身ともに作り直してきた。そのなかで気負いがあったのかもしれないが、逆境にあっても少しも焦っていなかった。

「半年ぶりの公式戦、これだけの観客のなかで緊張もありましたかね。でも、全員が苦しいなかでも各々が向き合うことができて。"ブルテオンの戦いはこれだ"というのを見せられました」

今シーズンからキャプテンに就任した西田はこともなげに言った。試合のなかで、尻上がりに調子を上げていた。14得点を挙げ、そのうちバックアタックは６得点だった。セットカウント３−１と逆転勝利に貢献した。ケモノのように飛翔し、左腕を振り下ろし、拳で胸を叩く、その勇姿は彼だけのシルエットだ。

新しい西田の物語が開帳した。



サントリーサンバーズ大阪戦でスパイクを打ち込む西田有志（大阪ブルテオン） photo by Kyodo news



サントリー戦、序盤はややおとなしかった西田が、徐々にコンディションをフィットさせていく。そしてアタックを決めるたび、チームが沸き立った。彼自身が感情を解放して喜ぶのはあるだろうが、熱情を伝播できることこそ、最大の才能だ。

もっと言えば、それはコミュニケーション力につながる。とりわけ、フランス代表アントワーヌ・ブリザールとの結びつきで顕著だった。

ブリザールは、フランス代表で二度の金メダルを勝ち取った世界屈指のセッターである。長身で空中を制し、スパイカーの選択肢を広げることができる。センスと経験の融合もあって、世界トップのイアルバン・ヌガペトのようなスパイカーを操ってきた変幻は尋常ではない。しゃがみ込むような無理な体勢でもオーバーでトスを上げ、直前まで待ってノールックでトスを上げ、トリッキーなパスを連発する。

【キャプテンとして落ち着きを与える】

西田も足を攣りながら、ブリザールのトスを楽しんでいるようだった。とにかく予定調和がない。もっとも、自らトスをもらうためにアンダーで上げたボールを、ブリザールがバックから２アタックで決めたシーンは、西田もさすがに呆気に取られたという。

「あれはたまたまですね。アントワーヌも（スパイクを）打てる選手ですけど、自分が戻したパスは、"（自分にトスが上げられる）アプローチを取れるパスの高さで出したら彼がそこにいて、気づいたら打っていた"という。あれを狙ってできたら、やばいチームです」

西田は肩をすくめて言い、満席の会見場では笑いが起きた。それだけ高いレベルのトリックプレーだった。トスを上げるのが仕事のセッター、ブリザールがスパイカーの西田に上げず、自ら即興でバックアタックするのだから、味方をも欺くほどだ。

「自分にとって、２アタックは珍しくありません。西田のいいセットでした。いいタイミングで来て、打てそうだったので」

ブリザールは平然と語った。それが普通の感覚なのだろう。次元の違うセッターが入ったことは、西田にとっても進化の触媒になるはずだ。

キャプテンになった西田は、とことん落ち着いていた。たとえばマッチポイントでは、サーブに向かう甲斐優斗にこう声をかけている。

「最後の１点、思いきっていけ」

振りきった甲斐のサーブは、唸りを上げて代表リベロの小川智大を襲い、それが勝利の一撃になった。

しかし、翌日の試合では、ブルテオンはサントリーにセットカウント１−３で敗れている。１、２セットを立て続けに失い、３セット目で目覚めたように巻き返し、４セット目もやや優勢でデュースになったが、25−27で落とした。

「１ 、２セットは劣勢で、そこから打開し、３セット目はやるべきことができて収穫があった。確かに結果はついてきませんでしたが、そういうこともあるっていうのは想定内。自分にとっては過程が（最後に）ものを言うと思っているので、楽しみながら成長したいですね」

西田は冷静に試合を振り返った。レギュラーシーズン44試合の長丁場、焦りは禁物だ。

【郄橋藍と火花を散らした】

「最善は尽くしています。去年のチームだったら、あの展開で３セット目に（調子を）戻せなかったかもしれません。今は、どの選手が出ても（この状況を）作れる自信があります。完成度はまだまだですし、これからですが、"試合で１点を取る"というところの準備で、できない意識があるなら、それを少しずつ払拭し、できるマインドになるように......」

西田は言葉を選んで語ったが、求道的、哲学的なアプローチと言えるだろう。

彼はコートで本能的な衝動を見せる。それが人気の源泉と言える。少しもおちゃらけて見えないのは、そこに芯が通っているからだろう。

対戦相手の郄橋藍とは対照的な求心力を持った選手だ。

「西田選手の存在は刺激になります。迫力のあるバレーボールが一番魅力ですよね。あれだけパワフルなスパイクはなかなか打てない。ジャンプサーブや豪快なスパイクは、自分にもできないもので。迫力でお客さんを惹きつける魅力がある選手ですね」

今年３月に行なったインタビューで、郄橋は西田についてそう語っていたが、ふたりは違うキャラクターでありながら、コインの表裏のように結びついている。日本男子バレー界が生んだ寵児と言える。今回の開幕２連戦でも、ふたりは火花を散らしていた。

サントリーとの第２戦の第４セット、西田はブリザールのトスをクロス、ストレートに打ち分け、半ば覚醒する。バックアタックでは一度トスが来なくても、続けて動き直し、豪快に決めた。そしてサーブは郄橋を狙い、会場の声援が爆発するようなエースを奪い取った。24点目のセットポイントもブロックアウトで取った。

だが、この日は郄橋がデュースでの強さを見せた。結果にアプローチする王者の強さか。開幕節は痛み分けとなった。

もっとも、西田は"最後に栄光に浴する道"を進んでいる。

「全員で来週の練習から『クオリティを上げていこう』って話しています」

記者会見で西田は、低いトーンで言った。結果以上に過程を追求し、結果も導き出す。そう腹をくくっているように見えた。