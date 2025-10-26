ÆóÅáÎ®¤ÎÁ°¤ÇÏ³¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¶Ø¶ç¡É¡¡¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ëÍ³¿¤Ë¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤«¤±¤¿°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ
»³ËÜÍ³¿¤¬¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÈÏ³¤é¤·¤¿¡É¶ØÃÇ¤Î°ì¸À
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡»×¤ï¤º¡ÈËÜ²»¡É¤ò¸À¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤ËÎ¾¼ê¤Ç¸ý¤òºÉ¤¤¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£105µå¤ÎÇ®Åê¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¶ØÃÇ¤Î¥ï¡¼¥É¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¢¤ëÆü¤Î¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡£ËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼¡¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢Îý½¬Æ»¶ñ¤òÃÖ¤¤¤Æ°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤È¡Ö¤¢¡Á¡¢Èè¤ì¤¿¡Á¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤¿¡£·üÌ¿¤ËÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤ËÆ±Î½¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¼¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿ÊÖ»ö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¤Í¡×¡£2¿Í¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Ë¥³¥ê¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤µ¤ó¤ÏÅê¼ê¤âÌî¼ê¤âÎ¾Êý¤Ê¤Î¤Ç¡£ËèÆü¡¢»î¹ç¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ï»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èè¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿1»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£ÅÐÈÄ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤¿¼¡¤ÎÅÐÈÄ¡£1½µ´Ö¡¢Â÷¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÀ¸³è¤òËèÆü¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤ÇÎ×¤à¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡¢2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëÂçÃ«¤â¤Þ¤¿¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÎÀ¸³è¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¿¿¼Æ·ò / Ken Mashiba¡Ë