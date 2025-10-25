²èÁüÇ§¼±AI¥â¥Ç¥ë¡ÖQwen3-VL¡×¤Î·ÚÎÌÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢Äã¤¤VRAM»ÈÍÑÎÌ¤Ç¹âÀÇ½¤ò¼Â¸½
Qwen3-VL¤Î·ÚÎÌÈÇ¤Ç¤¢¤ëQwen3-VL-4B¤ª¤è¤ÓQwen3-VL-8B¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Qwen3-VL¤ÎÁ´µ¡Ç½¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËVRAM»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢Qwen2.5-VL-72B¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç»î¤·¤Ë¥í¡¼¥«¥ëPC¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Qwen
https://qwen.ai/home
Introducing the compact, dense versions of Qwen3-VL - now available in 4B and 8B pairs, each with both Instruct and Thinking variants.
✅ Lower VRAM usage
✅ Full Qwen3-VL capabilities retained
✅ Strong performance across the board
Despite their size, they outperform models¡Ä pic.twitter.com/Gjy7ibvbaA— Qwen (@Alibaba_Qwen) October 14, 2025
Qwen3-VL: Sharper Vision, Deeper Thought, Broader Action
https://qwen.ai/blog?id=99f0335c4ad9ff6153e517418d48535ab6d8afef
STEM¡¢VQA¡¢OCR¡¢¥Ó¥Ç¥ªÍý²ò¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥¿¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÇGemini 2.5 Flash Lite¤äGPT-5 Nano¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥³¥¢¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Qwen3-VL-8B-Thinking¤ò¥í¡¼¥«¥ëPC¤Ç»î¤·¤Þ¤¹¡£Nexa SDK¤«¤éSDK¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£Nexa SDK¤ÏWindows¡¢Linux¡¢MacOS¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¥È¡¼¥¯¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¥È¡¼¥¯¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
PowerShell¤òµ¯Æ°¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇNexa SDK¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¥È¡¼¥¯¥ó¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
nexa config set license '<your_token_here>'
Â³¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇQwen3-VL-4B-Thinking¥â¥Ç¥ë¤ò»ØÄê¤·¤Æµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£
nexa infer NexaAI/Qwen3-VL-4B-Thinking-GGUF
¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Ô¥¶¤Î²èÁü¤òÆþÎÏ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¡¢²èÁüÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê¤È»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
describe this image 'c: emp est01.jpg'¡Ê¤³¤Î²èÁü¤ÎÆâÍÆ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
°Ê²¼¤Î½ÐÎÏ·ë²Ì¤«¤é¥Ô¥¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Çò¤¤»®¤Î¾å¤Ë¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥¶¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â³ì¿§¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬Èþ¤·¤¤¥Ô¥¶¤Ç¡¢ÍÏ¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤Î¾å¤Ë¥Ï¥à¡¢¥³¡¼¥ó¡¢ÎÐ¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÌÚÀ½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»æ¤ä¥À¡¼¥¯¤Ê¥Ü¥È¥ë¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤¬ÁÞ¤µ¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ë¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¾ÈÌÀ¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤é¤·¤¤µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 29.6 tok/s • 1889 tok • 0.0 s first token -
²èÁü¤Ë¾¯¤·¤À¤±¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»æ¤ä¥Ü¥È¥ë¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤ä¿ô»ú¤ÎÇ§¼±¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
describe this image 'c: emp est02.jpg'¡Ê¤³¤Î²èÁü¤ÎÆâÍÆ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¤³¤Á¤é¤âÈó¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¢¤ë²«¿§¤¤ÎÎ¼ý½ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉô¤Ë¤Ï¡ÖÎÎ¼ý½ñ¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¤´ÍøÍÑÆüÉÕ¤Ï¡Ö2022Ç¯11·î30Æü¡×¡¢»þ¹ï¤Ï¡Ö10»þ34Ê¬¡×¡¢¼è°úÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸ ¶â 3000±ß¡×¡¢ÅÁÉ¼ÈÖ¹æ¤Ï¡Ö22771¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¤Ü¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÅÙ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Ô¸µ¤Ï¡ÖJRÅì³¤¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀÄ¤¤É½ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÎ¼ý½ñÁ´ÂÎ¤Ï¶â¿§¤ÎÌÏÍÍ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Qwen3-VL-4B¤ª¤è¤Ó8B¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤²èÁüÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ëPC¤Ç¼ê·Ú¤Ë»î¤»¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Nexa SDK¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËQwen3-VL¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥Æ¥¹¥È¤·¤¿µ¡ºà¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£4B¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð²÷Å¬¤ËÆ°ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦CPU¡§Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125U
¡¦¥á¥â¥ê¡§64GB
¡¦GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB´ØÏ¢µ»ö
