Qwen3-VL¤Î·ÚÎÌÈÇ¤Ç¤¢¤ëQwen3-VL-4B¤ª¤è¤ÓQwen3-VL-8B¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Qwen3-VL¤ÎÁ´µ¡Ç½¤¬ÊÝ»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËVRAM»ÈÍÑÎÌ¤òºï¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢Qwen2.5-VL-72B¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀ­Ç½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç»î¤·¤Ë¥í¡¼¥«¥ëPC¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

Qwen

https://qwen.ai/home





Qwen3-VL: Sharper Vision, Deeper Thought, Broader Action

https://qwen.ai/blog?id=99f0335c4ad9ff6153e517418d48535ab6d8afef

STEM¡¢VQA¡¢OCR¡¢¥Ó¥Ç¥ªÍý²ò¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥¿¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ÇGemini 2.5 Flash Lite¤äGPT-5 Nano¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥³¥¢¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



Qwen3-VL-8B-Thinking¤ò¥í¡¼¥«¥ëPC¤Ç»î¤·¤Þ¤¹¡£Nexa SDK¤«¤éSDK¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£Nexa SDK¤ÏWindows¡¢Linux¡¢MacOS¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤¹¡£



¥¢¥¯¥»¥¹¥È¡¼¥¯¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£



¥¢¥¯¥»¥¹¥È¡¼¥¯¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£



PowerShell¤òµ¯Æ°¤·¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇNexa SDK¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¥È¡¼¥¯¥ó¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£

nexa config set license '<your_token_here>'

Â³¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÇQwen3-VL-4B-Thinking¥â¥Ç¥ë¤ò»ØÄê¤·¤Æµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£

nexa infer NexaAI/Qwen3-VL-4B-Thinking-GGUF

¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¤³¤Á¤é¤Î¥Ô¥¶¤Î²èÁü¤òÆþÎÏ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¡¢²èÁüÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£



¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê¤È»Ø¼¨¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£

describe this image 'c: emp est01.jpg'¡Ê¤³¤Î²èÁü¤ÎÆâÍÆ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë

°Ê²¼¤Î½ÐÎÏ·ë²Ì¤«¤é¥Ô¥¶¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤ÇÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

Çò¤¤»®¤Î¾å¤Ë¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ô¥¶¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â³ì¿§¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬Èþ¤·¤¤¥Ô¥¶¤Ç¡¢ÍÏ¤±¤¿¥Á¡¼¥º¤Î¾å¤Ë¥Ï¥à¡¢¥³¡¼¥ó¡¢ÎÐ¤Î¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÌÚÀ½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»æ¤ä¥À¡¼¥¯¤Ê¥Ü¥È¥ë¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤¬ÁÞ¤µ¤Ã¤¿¥Ü¥¦¥ë¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¾ÈÌÀ¤¬¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤é¤·¤¤µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

- 29.6 tok/s • 1889 tok • 0.0 s first token -


²èÁü¤Ë¾¯¤·¤À¤±¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î»æ¤ä¥Ü¥È¥ë¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇÇ§¼±¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¸ì¤ä¿ô»ú¤ÎÇ§¼±¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£



describe this image 'c: emp est02.jpg'¡Ê¤³¤Î²èÁü¤ÎÆâÍÆ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë

¤³¤Á¤é¤âÈó¾ï¤ËÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¢¤ë²«¿§¤¤ÎÎ¼ý½ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉô¤Ë¤Ï¡ÖÎÎ¼ý½ñ¡×¤Èµ­¤µ¤ì¡¢¤´ÍøÍÑÆüÉÕ¤Ï¡Ö2022Ç¯11·î30Æü¡×¡¢»þ¹ï¤Ï¡Ö10»þ34Ê¬¡×¡¢¼è°úÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥¸ ¶â 3000±ß¡×¡¢ÅÁÉ¼ÈÖ¹æ¤Ï¡Ö22771¡×¤ÈÌÀµ­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¤Ü¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËèÅÙ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Ô¸µ¤Ï¡ÖJRÅì³¤¡×¤Èµ­ºÜ¤µ¤ì¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÀÄ¤¤É½ÌÌ¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£ÎÎ¼ý½ñÁ´ÂÎ¤Ï¶â¿§¤ÎÌÏÍÍ


¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Qwen3-VL-4B¤ª¤è¤Ó8B¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤²èÁüÇ§¼±Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ëPC¤Ç¼ê·Ú¤Ë»î¤»¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Nexa SDK¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËQwen3-VL¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

º£²ó¥Æ¥¹¥È¤·¤¿µ¡ºà¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£4B¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð²÷Å¬¤ËÆ°ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦CPU¡§Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125U

¡¦¥á¥â¥ê¡§64GB

¡¦GPU¡§NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB´ØÏ¢µ­»ö

