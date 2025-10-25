この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで『あなたのビットコインはコレやらないと無になります...富裕層が絶対にやるべき『デジタル資産の金庫』構築術について紹介します！』と題した動画で、ビットコインなどの暗号資産の資産管理や相続対策について詳しく語った。



冒頭で「万が一、資産が凍結されたとしたら、資金も取引もロックされるんですよ。自分のお金なのに、自分のお金が出せない」と、取引所に全てを預けるリスクを指摘。「コインチェック事件のように相場が急落しても、自分の資産を動かせず機会損失になる。運営側の一存で突然凍結されるリスクは知っておくべき」と独自の見解を述べた。



質問に答える形で、ビットコインやイーサリアムなどの保管方法を問われた宮脇氏は「管理方法としては人によるが、不安な方はETFなど投資信託を活用するのも手。ただし“出口戦略”や相続も元気なうちから考えておくべき」と強調。その上で「伝統的な資産と違い、暗号資産は“誰にも管理されない自由”が最大の魅力。しかしそれは“助けてくれる人がいない完全自己責任”の世界」とメリット・デメリットを整理した。



資産管理のルールとして「万一の際、家族が確実に資産にアクセスできる仕組み作り」「取引所や第三者リスクから自分の資産を隔離し、自分でコントロールできる状態を保つ」など4つのポイントを解説。「一番悲惨なのは“親がビットコイン持ってると知っていてもパスワードも分からず、誰も引き継げない”状態」と実例を挙げ危険性を説明。「マルチシグネチャーウォレットを使って三権分立のような資産管理を行い、安全性・継続性を高めることが重要」とした。



また、取引所特有の「規約変更や突然のアカウント凍結」「海外旅行や移住でもアクセス制限」などのリスクも警鐘。「これらは“自分のものなのに自分のお金が出せない”状況になりかねない」と述べ、巨額保有者には特にマルチシグによる分散保管を勧めた。



さらに具体的な相続対策として「遺言書や任意後見契約で法的な権利移転を明文化しつつ、『エンディングノート』や手順書で実務面もマニュアル化することが最大の準備」と提唱。「手続きを知らない相続人が困らないように“どこに、なにを、どう管理しているのか”を書き残すのが肝」とアドバイスした。



動画の最後では「何が起こるか分からないからこそ、体が元気なうちに暗号資産の管理や相続の仕組みを考えておこう」と呼びかけ。「知識を深めた富裕層ほど最終的に分散管理の重要性に気付き、しっかり準備しているので、ぜひ身近なうちから対策を」とまとめ、動画を締めくくった。