¡ÈÊÑ´é¡É¤¬¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤¬Á´ÊÆÃæ·Ñ¤ÇÎ®¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÂçÃ«¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄÁ¤·¤¯¤ªÃãÌÜ¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÀï¤ÏFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Ãæ·Ñ¡£»î¹çÁ°¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¼¼Æâ¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥«¥á¥é¤ò¡ÈÊÑ´é¡É¤ÇÇÁ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬ÂçÃ«¡£¾Ã¤¨¤Æ¤ÏÅÐ¾ì¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷ÀÊ¤Ç¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Èà¤Ï¤È¤Æ¤â·ø¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢MLB¸ø¼°X¤¬¸ø³«¡£¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿MLB¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤¬¤ª¤ë¡×¡Ö¤¢¡¼¤â¤¦¡¢¤³¤Î¾Ð´é¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÈ¿Â§!!¡×¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¡©¡×¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó²°ÆâÎý½¬»ÜÀß¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯¤ªÃãÌÜ¡ª¡×¡Öµå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ï¤³¤ó¤Ê´é¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Ð´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½·Ù¹ð¤À¡×¡ÖGOAT¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë