ファンギルドは10月25日、共同テレビジョンと共同制作した電子コミック「ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～」の先行配信をコミックシーモアにて開始した。

本作はドラマ「世にも奇妙な物語」などを手がけてきた共同テレビジョンとデジタルコミック出版社のファンギルドが「感動IP」をテーマにドラマとコミックの原作を生み出していくプロジェクトの第一弾。「人事の人見」「笑うマトリョーシカ」「マルモのおきて」などのプロデューサーである橋本芙美氏と、コミック作家・大島幸也氏がタッグを組み制作された。

物語では、65歳にしてすべてを失った主人公と、新卒一年目のバイタリティ溢れるヒロインが、思い出のレストラン再開への挑戦と、さまざまな出会いを通じて成長していく人間ドラマが描かれる。

なお、WEBメディア「ほんのひきだし」にて、新刊配信を記念した大島幸也氏へのインタビュー記事も掲載。さらに、コミックシーモアでは本作の配信を記念した各種キャンペーンも実施される。

□大島幸也氏インタビュー記事のページ

【あらすじ】

長年、仕事一筋で生きてきた三宅智史（みやけ・さとし）。定年退職をした当日、妻に離婚を切り出され…さらに火事で家まで失ってしまう。「65歳を過ぎたら、世間からも妻からも、不要な人間扱いか――？」

そんなある日、三宅は加納千佳（かのう・ちか）という女性と出会う。「うちのレストランで働きませんか？」

今は亡き祖父の「レストラン銀春」をなんとか立て直したいと考えていた千佳の想いを聞き、三宅は銀春で働く決意をする。ところが、料理経験の全くない三宅に任された仕事は、なんと料理長だった！？

定年退職、熟年離婚、母との確執、癖のある仲間たち。

挫折と再起、後悔と歓喜、そして人と人との繋がり――。

あらゆる年代の人々にエールを送る、ハートフル・ヒューマンストーリー開幕！

□「コミックシーモア」の作品ページ

【著者・大島幸也氏 コメント】

この作品は、「挑戦」と「人との繋がり」をテーマに描きました。すれ違いや迷いの中にいる登場人物たちが、レストランの再生を通じて少しずつ前に進んでいく姿を見てもらえたら嬉しいです。洋食レストランが舞台ということもあって、誰もが一度は食べたことのあるようなメニューが、物語の中で人と人を繋ぐ小さな橋になっています。ただの食事じゃない。一皿のご飯が、誰かの背中を押したり、すれ違いを溶かしたり。そんな“きっかけの味”を感じてもらえたら嬉しいです。ページをめくるたび、誰もがもう一度、自分の挑戦に向き合いたくなる。そんな応援歌としての物語になったら嬉しいです。

十数年前から、私の企画ファイルに「定年レストラン」という企画メモが眠っていました。それは、定年退職を迎えた人達が集まってレストランを開店し、第2の人生を謳歌するドラマの企画でした。

「定年」と言っても、今や60代はまだまだ現役でやりたいことが沢山あって、エネルギーに満ち溢れています。そんな60代を主人公に、人生は何歳になってからでも挑戦できるし楽しめるというメッセージを込めたドラマをずっとやりたいと思っていました。

数年前にファンギルドさんと一緒にIP開発をしようという話が始まった際に、この「定年レストラン」に目を留めてくださいました。そして大島幸也先生が、この企画をベースにさらに若いヒロインや人生に挫けそうになっている登場人物たちの設定を加えてくださり、レストランの再生と共に彼らも新たな「挑戦」をするお話が誕生しました。

このコンテンツがコミックやドラマを通して、何歳からでも自分次第で挑戦できる、人生は楽しめる、という応援歌になれたらいいなと思います。

まずは大島幸也先生の心温まるストーリーと素敵な作画によるコミック版をぜひお楽しみください。

キャンペーン情報

＜コミックシーモア先行配信キャンペーン＞

「コミックシーモア」にて以下の期間中、お得に読める先行配信キャンペーンを実施いたします。

・ 期間 ： 10月25日（土）～11月7日（金）

・ 単話版 ： 1巻無料、２巻50％OFF

・ 電子単行本版1巻 ： 試読増量

※電子単行本版は、単話版1～4巻を収録した合本版です。

＜X フォロー&リポストキャンペーン＞

Xにて以下の期間中、フォローとリポストをいただくと抽選で魅力たっぷりな景品が当たるキャンペーンを実施いたします。

・ 期間 ： 10月25日（土）～11月25日（火）

・ 内容 ： X（コミックアウル公式）のフォロー&リポストで抽選でＱＵＯカードやお米券をプレゼン

ト。感想引用リポストで当選確率アップ！

＜ボイスコミックキャンペーン＞

以下の日程にて、『ワンモア・テーブル！～人生やり直しレストラン～』のボイスコミックの配信を予

定しています。三宅や千佳をはじめ、キャラクターの台詞や心の声を臨場感たっぷりにお届けします。

・ 期間 ： 11月2２日（土）～配信開始

・ キャスト : 橘諒（三宅智史役） / 平井芹奈（加納千佳役） / 坂本育子（三宅裕子役） / Marika(加納景

子役)

・ 配信方法 : ファンギルドChannel（@funguild.channel）

（C）Yukie Oshima/共同テレビジョン/FUNGUILD