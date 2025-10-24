ほっかほっか亭 同社ロゴをデザインした人物の捜索が「探偵！ナイトスクープ」に採用されたことを報告
弁当チェーン大手「ほっかほっか亭」は24日、公式Xを更新し、50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を捜索している中で、ABCテレビの人気番組「探偵！ナイトスクープ」に捜索依頼が採用されたことを報告した。
公式Xで「実は先日ABCテレビ(テレビ朝日系列)『探偵！ナイトスクープ』への依頼が採用されロゴデザイナー捜索のお手伝いをしていただきました」と報告。「探偵さんをはじめ、スタッフの皆さまには心から感謝申し上げます」と感謝を記した。
同社は今月8日、Xを更新して「2026年6月にほっかほっか亭は、埼玉県草加市に第1号店を創業して以来50年を迎えます。その中で、この独特なほっかほっか亭の書体を50数年前にデザイン化した方を探しています」と呼びかけ。
「手書き風の筆文字っぽいので、てっきり勘亭流ではないかと思っていたのですが、弊社の社長に確認したところ、当時、アルバイト学生が書いたオリジナルのフォントであることがわかりました」と説明し、「ただ、如何せん50年以上も前のことで、手掛かりはここまででして、、、もし、このほっかほっか亭の書体を書いた『学生のことを知っている！』という奇特な方いらっしゃいましたらぜひ教えていただけませんでしょうか、性別すらも不明です」とつづっていた。