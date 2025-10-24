中国が西海（ソヘ、黄海）の韓中暫定措置水域（PMZ）に構造物を設置していることに関連し、姜東佶（カン・ドンギル）海軍参謀総長は「国際法を順守していないと考える」と述べた。中国が南シナ海の事例と同様に、さまざまな構造物を設置しながら西海を「内海化」しようとする戦略を展開しているとの懸念が出ている。

姜総長は、国会国防委員会が23日に忠清南道鶏龍台（チュンチョンナムド・ケリョンデ）の海軍本部で実施した国政監査で、「西海の内海化の試みは中国の海洋覇権拡張の一環になり得る」という野党「国民の力」の姜大植（カン・デシク）議員の指摘に対してこのように答えた。「西海の構造物が中国の軍事基地に拡張する可能性があると思うか」という国民の力の成一鍾（ソン・イルジョン）国防委員長の質問には「（可能性が）ある」と答えつつ、「まずは領有権化しようとしているという指摘がある」と付け加えた。

中国の西海上での活動に対する強い懸念混じりの質問に、姜総長は「2000年以降、中国の北海艦隊と東海艦隊による西海での活動範囲が拡大し、（艦艇）隻数も急増した」とし「北朝鮮および周辺国の脅威に同時に対応しており、（韓国海軍は）艦艇数の面で不足している側面がある」と語った。さらに「我々は少ない隻数で北朝鮮と中国に対応しなければならない」とし「そのため戦闘艦のほかに揚陸艦、補給艦まで出動して対応している」と付け加えた。

中国海軍の艦艇数は昨年時点で370隻で、2030年には435隻に達すると予測されている。これに対して、韓国海軍は約150隻水準にとどまっている。海軍は、中国海軍の物量攻勢に対し、無人戦力の量産などで対応する計画だ。

この日の業務報告には、2030年代後半までに戦闘用無人航空機（UAV）や監視偵察・攻撃型UAV、自爆型UAVなどを搭載した3万トン級の「韓国型有・無人戦力母艦」を導入するという内容が盛り込まれた。