「プロレス・新日本」（２３日、後楽園ホール）真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」（７月１１日開幕）のＢブロック出場者決定戦が行われ、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（３０）がＹＯＳＨＩ−ＨＡＳＨＩ（４４）と１９分４５秒の激闘の末、逆三角絞めによるレフェリーストップで勝利した。デビュー半年でシングル最強決定戦への切符をつかみ、１年目での出場は２０００年の鈴木健三以来２６年ぶり２人目の快挙となった