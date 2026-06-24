韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「수고하셨습니다（スゴハショッスムニダ）」の意味は？「수고하셨습니다（スゴハショッスムニダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、仕事終わりによく使う挨拶！「수고하셨습니다（スゴハショ