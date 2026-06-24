エムバペは2戦4発でチームの連勝に貢献した(C)Getty Images劣悪なコンディションでも、世界屈指のポテンシャルでチームに白星をもたらした。現地時間6月22日、北中米ワールドカップ・グループIのゲームが行われ、フランスがイラクを3-0で下し2連勝。フランスのキリアン・エムバペが初戦に続き2得点をマークし、勝利に貢献している。途中、悪天候により約2時間にわたりゲームが中断となるも、フランスはエムバペの得点源として