2-1の9回2死一塁の場面で申告敬遠【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。1点リードの9回に迎えた打席で勝負を避けられると、敵地にもかかわらず大ブーイングが発生した。ファンからは批判の声が送られる一方で、両軍の地元放送局は支持するなど賛否が分かれている。注目の場面は、2-1で迎えた9回2死一