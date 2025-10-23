3ペダルも選べる！ 本格「“FR”スポーツカー」に大注目！ 「直6」ツインターボ＆全長4.5mボディ採用！ 超高性能な「CS」もあるBMW「M2」ってどんなクルマ？

480馬力＋6速MTの希少なMモデル

BMW「M2」は、現在では希少になりつつある“FRレイアウト”を採用した2ドアスポーツクーペです。

2015年に初代が登場したM2は、2ドアクーペ「2シリーズ クーペ」をベースに、モータースポーツ部門のBMW M社が設計したハイパフォーマンスモデル（Mモデル）として誕生しました。

3リッター直6ツインターボ×FRレイアウトを採用したBMW「M2」。6速MTで操る“純粋な走りの楽しさ”が味わえる一台だ（photo：Nakajima Nina）

【画像】超カッコイイ！ これが本格「“FR”スポーツカー」です！（39枚）

歴史あるMモデルの中でもM2は、コンパクトなFRスポーツとして独自の立ち位置を確立した存在です。

ボディサイズが大型化した「M3」や「M5」とは異なり、1972年に登場した高性能モデル「2002ターボ」や、1980年代の初代M3（E30型）のように、ドライバーとクルマが一体となって走る感覚を大切にしています。

全長4.5メートル前後のコンパクトなボディに、3リッター直列6気筒ツインターボエンジンを搭載。FRレイアウトによる自然なハンドリングと、専用の足回り、スポーティな外装デザインを備え、日常からサーキットまで“駆けぬける歓び”を味わえる万能クーペです。

現行型（G87）は2022年に登場した2代目モデルで、理想的な前後重量配分50：50を実現。ボディやドライブトレインにはアルミニウム素材を多く用い、軽量化と高剛性を両立しました。

さらにエンジンルームにはストラットブレースを追加し、フロントとリアアクスルを補強することで、サーキットでも安定した挙動を実現しています。

足回りには6ポッドの「Mコンパウンドブレーキ」や可変式の「Mアダプティブサスペンション」を標準装備。スポーツ走行時の高い安定性と街中での快適性を両立しました。

ボディサイズは全長4580mm×全幅1885mm×全高1410mm、ホイールベースは2745mmで、先代よりわずかに拡大しつつも取り回しの良さを維持しています。

エクステリアは3分割ロアインテークとフレームレス型キドニーグリルが印象的で、どこか旧世代BMWの力強さを感じさせる造形。リアにはスポイラーと角張ったディフューザーを装備し、精悍なスタイルを完成させています。

インテリアには「BMWカーブドディスプレイ」やMスポーツシートを採用し、スポーティかつ上質な空間を演出。前席はホールド性と快適性を両立し、後席も大人2人が座れる実用的なスペースを確保しています。

安全運転支援機能として「アクティブクルーズコントロール（AT車）」「衝突被害軽減ブレーキ」「車線変更警告システム」などを標準装備し、トランク容量は約390リットル。スポーツモデルながら実用性にも優れた仕上がりです。

力強いフェンダーラインとワイドトレッドが生む迫力のスタンス（photo：Nakajima Nina）

2024年には兄貴分のM3や「M4」もマイナーチェンジ（LCI）を受け、BMW Mブランド全体がさらなる熟成期に入りました。

これら上位モデルでは最高出力530馬力のS58型エンジンを搭載し、電子制御4WD「M xDrive」と8速ATの組み合わせに統一。かつて存在した3ペダルFR仕様は姿を消しています。

しかしM2だけは、“6速MT”を残し続けています。M3／M4と同系の3リッター直列6気筒ツインターボを搭載し、クラッチとシフトを駆使して“自ら操る歓び”を味わえるのが大きな魅力です。

電子制御に頼らず、FRレイアウトと人の操作で走りを引き出すという、古き良きBMWらしさを感じられるのがM2ならではといえるでしょう。

また、後輪駆動レイアウトとコンパクトなボディがもたらす軽快なハンドリングも大きな魅力。市街地では扱いやすく、ワインディングロードではドライバーの意のままに動くような一体感を味わえます。まさに“街も山も楽しい”ピュアスポーツとして、根強い人気を誇っています。

2024年10月の改良ではエンジン出力を向上し、最高出力480馬力・最大トルク600Nm（MT車は550Nm）を発揮。8速ATと6速MTのどちらも選択でき、ATでは力強い加速を、MTではシフト操作の醍醐味を楽しめます。

価格（消費税込）はAT・MTともに1018万円です。

さらにBMWは2025年5月、M2をベースにした高性能モデル「M2 CS」を欧州で発表しました。Mモデルのなかでもトップパフォーマンスに位置づけられるこのモデルは、最高出力530馬力・最大トルク650Nmを発揮。

カーボン強化プラスチック（CFRP）製外装パーツや鍛造ホイールを装備し、約30kgの軽量化を実現しました。

内装にも専用シートやアルカンターラ仕上げを採用し、特別感あふれる仕立てとなっています。

ドイツやアメリカ、中国ではすでに販売が始まっており、日本導入はまだ未定。しかし、もし上陸すれば、多くのBMWファンの注目を集めることは間違いないでしょう。