「どこの？って聞かれる」「買い足す予定！」【無印良品】おしゃれさんの「愛用アイテム」

主張しすぎないシンプルなデザインで、エッジィなトレンドアイテムとも組み合わせやすい【無印良品】のファッションアイテムたち。今回は、日々更新される無印良品の数あるアイテムのなかから、おしゃれさんが実際に愛用しているものをリサーチ！ 感度の高いおしゃれさんたちが惚れ込んだトップスやパンツ、ぜひ着こなしと併せて参考にしてみて。

ワッフル素材のロンTをあえて大胆なオーバーサイズで

【無印良品】「紳士 UVカット乾きやすいワッフルクルーネック長袖Tシャツ」\2,990（税込）

大胆なオーバーシルエットで着こなしたワッフル生地のクルーネックTシャツ。身長156cmの@marin_vvvさんはあえてメンズのXLサイズをチョイス。ボリュームたっぷりのフレアスカートと合わせることで、シルエットで絵になるワンランク上の洒落見えコーデが完成しています。表面に凹凸のある生地はボディラインを拾いにくく、ストンとしたラインで着こなしやすいのがGOOD。

シティにも馴染むワークテイストなイージーパンツ

【無印良品】「婦人 ユーティリティーイージーワイドパンツ」\2,990（税込・セール価格）

@rikasato_さんが「どこのですか？って聞いてもらえる無印良品のパンツ」と紹介している、ワークテイストなワイドパンツ。テカりを抑え、自然なシワ感を持たせたナイロン素材はアクティブな雰囲気に振れすぎず、シティユースにも馴染みそう。裾は好みに合わせて絞れるのもポイント。オールブラックでまとめれば、手軽にモードでスポーティーな装いに。

立体的なコクーンシルエットが目を引くシャツワンピ

【無印良品】「婦人 コットンウールリラックスフィットシャツワンピース」\9,990（税込）

身体から離れるような立体的なコクーンシルエットによって、一枚でこなれ見えを狙えるシャツワンピース。スタンドネックの襟元にボタンを隠す比翼仕立てのディテールを掛け合わせており、上品な雰囲気で着こなせそう。長すぎない着丈を活かして下にさらにパンツやスカートを重ねたり、ソックスコーデを楽しんだりと、多彩な着回しができそうです。

ナチュラルな風合いがアクセントになるトートバッグ

【無印良品】「ジュート マイバッグ（A6）」\299（税込）

驚きのプチプラが日常使いに嬉しいジュート素材のトートバッグ。素材のナチュラルな風合いをそのまま活かしたミニマルなデザインは、サブバッグとしてだけでなくコーデのアクセントとしても映えそうです。A6サイズのほか、B5・A4・A3と用途によって使い分けやすいサイズ展開も魅力。「他サイズも買い足す予定」と@panko0821さんも愛用中のもよう！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様、@rikasato_様、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ