映える白毛2頭の競演。2歳牝馬重賞「第14回アルテミスS」に出走するマルガ（須貝）は兄カルパ（4歳2勝クラス）の胸を借りて最終追いを行った。坂路で兄を追走する形から最後は馬なりのまま抜け出し、4F55秒2〜1F12秒5の時計で2馬身先着した。

動きを見守った須貝師は「お兄ちゃんに誘導してもらい、後ろで我慢できた。思い描いていた通りの調教だった」と納得の表情。初戦は函館の新馬戦でレコードV。今回は初めて東京への長距離輸送でレースに臨む。「落ち着いているし、あとは当日のテンション次第。今の雰囲気でいければ」と気を引き締めた。

1週前追いで感触を確かめた武豊も「前回より乗りやすくなっていた。リラックスしていて左にもたれる面もなくなり、いい形で2戦目を迎えられる」と太鼓判。「人気があるのでパドックも凄い人。緊張します（笑い）」と力を込める。

血統も後押し。同じ白毛で5歳上の半姉ソダシは20年アルテミスSを勝ち、次走の阪神JFでG1初制覇を飾った。4歳上の半姉ママコチャも23年スプリンターズS覇者。偉大な姉たちの背中を追い、ここで初タイトルを手にする。