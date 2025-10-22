¡ÖChatGPT¥¢¥È¥é¥¹¡×¤«¤éÉº¤¦¡ÈËÜÌ¿AI¥Ö¥é¥¦¥¶´¶¡É
¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡£
2025Ç¯10·î22Æü¡¢OpenAI¤¬AI¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀWeb¥Ö¥é¥¦¥¶Ž¢ChatGPT¥¢¥È¥é¥¹Ž£¡Ê°Ê²¼¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£macOSÈÇ¤¬¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»×¤ï¤º¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄøÅÙ¤Ë¤Ï¹¥°õ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ChatGPT¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¤Î¤ÏPlus°Ê¾å¤Ç»È¤¨¤ë¡Ê¡á²Ý¶âµ¡Ç½¤Î¡Ë¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¼ÂÍÑÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿ÍÑÎã¤È´¶ÁÛ¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Gmail¤Î¥á¡¼¥ë¤òÇúÂ®¥Á¥§¥Ã¥¯
¥¢¥È¥é¥¹¤ÏGmail¤ÈÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ(1) Gmail¤ò¾ò·ï¸¡º÷¡¢(2) ¹çÃ×¤·¤¿¥á¡¼¥ë¤Î°ìÍ÷¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢(3) ¤½¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¡¼¥ë¤ÎÍ×Ìó¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬¤«¤Ê¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥¢¥È¥é¥¹¤Ç¤Ï¿·µ¬¥¿¥Ö¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç³«¤±¡¢¤«¤Ä¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤Ë¥«¡¼¥½¥ë¤¬¹ç¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼õ¿®Æü¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾ò·ï¤ò1¤Ä¤ÎÆþÎÏÍó¤Ç»ØÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏCmd+T¤Ç¿·µ¬¥¿¥Ö¤ò³«¤±¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢Gmail¤ÎÁàºî¤ò¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤À¤±¤Ç´°·ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
AI¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤À¤±¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥×¤¬Â®¤¤¿Í¤À¤ÈËÜÅö¤Ë°ì½Ö¤ÇÌÜÅö¤Æ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾å¿Þ¤Ç¤Ï¹Ê¤ê¹þ¤ó¤À°ìÍ÷¤«¤éÁ÷¿®¼ÔÌ¾¤ò¤¶¤¯¤Ã¤È½ñ¤¤¤ÆÍ×Ìó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Î³ÎÇ§¤âÂ®¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´¤Á¤ã¤Ä¤¤¤¿¥á¡¼¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¸«¤ë¤Î¤Ã¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê²¯¹å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤À¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤ë¾ðÊó¤ÈÆ±»þ¤Ë¿´ÍýÅªÉé²Ù¤â¤«¤Ê¤ê¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤Ï¡ÖÀ°·Á¤¹¤ë¤À¤±¤ÇOK¡×
Plus°Ê¾å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥â¡¼¥É¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶ºî¶È¤òAI¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Google¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¾å·Ç¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÊÌ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤Î©¤Á¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯Èæ³ÓÉ½¤ÎºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2:50¡Á¡Ë¡£2¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¾ðÊó¤ò¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤ËÅ¾µ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÈæ³ÓÉ½¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¾å¤Ç¤ÎµóÆ°¤Ï3:15¡Á¡Ë¡£
Ä´ºº¤·¤¿¤éµÏ¿¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç»È¤¨¤ëÀß·×¤Ê¤Î¤¬¤Þ¤º¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤Áàºî¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£10:27ÉÕ¶á¤Ç¡Ö¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¤Ë¿·¤·¤¤¥·¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸²¼¤Î¾®¤µ¤Ê¡Ö¡Ü¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤Ã¤Á¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ô¥Ú¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡Ü¥»¥ë¤ËÆþÎÏ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¸å¤ÏÉ½¤ËÀ°·Á¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Î´Ö¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ò±ÜÍ÷¡¦Áàºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡ÖºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ÏAI¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤ò·ÑÂ³¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¬Ã´¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Amazon¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤ª»È¤¤¡¢¤¤¤±¤Þ¤·¤¿
ºÇ¸å¤Ë¡¢AI Web¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏAmazon¤«¤é»ØÄê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢·èºÑ²èÌÌ¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÇ½ÎÏ¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¡¢¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤ÊAmazonÆâ¤«¤éÌÜÅö¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¤Ç¤Ï¤³¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤À¤¤¤Ö»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô²ó»î¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥µ¥¤¥È´Ö¤ÇÆ±°ìÀ½ÉÊ¤òÈæ³Ó¡¢¤Á¤Ð¤ó°Â¤¤¥Ú¡¼¥¸¤À¤±É½¼¨¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¶ÈÃæ¤ËÄÉ²Ã¤Ç»Ø¼¨¡¦ÊäÂ¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£»Ø¼¨¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÎã¤Ç¤â¡¢ÅÁ¤¨Ëº¤ì¤¿¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÅÓÃæ¤ÇÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê1:38º¢¡Ë¡£
¤³¤ÎÎã¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥È¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ç¥«¡¼¥È¤Ë¡Ö»Ø¼¨¤Ë¤Ê¤¤À½ÉÊ¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê3:30º¢¡¢¥«¡¼¥È¤Î¾¦ÉÊ¸Ä¿ô¤¬2¸Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡¢¥¢¥È¥é¥¹¤Ï»Ø¼¨¤Ë¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¥«¡¼¥È¤«¤éºï½ü¤·¤Æ¤«¤éÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê3:50¡Á3:54¡£»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤350ml¤Î¥³¡¼¥é¥¼¥í¤Îºï½ü¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¡¢½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¦¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï500ml¤Î¥³¡¼¥é¥¼¥í¤Ç¤¹¡Ë¡£µ¤¤Å¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£
ÉÔ°Â¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¡Ö¤³¤Ê¤»¤ë¡×¤Î¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ú¤¯»î¤·¤¿ÈÏ°Ï¤Ç¤â´û¤Ë¤À¤¤¤ÖÊØÍø¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¡¢»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI¤¬AI¥Ö¥é¥¦¥¶Ž¢ChatGPT¥¢¥È¥é¥¹Ž£¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£µ²±¤ò»ý¤Á¡¢¡È¾¡¼ê¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡É¡Ú¹¹¿·½ªÎ»¡Û
