気象予報士でフリーアナウンサーの根本美緒（46）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。21日に発足した高市早苗内閣の女性閣僚が2人にとどまったことについて私見を述べた。

高市内閣には片山さつき（66＝財務）、小野田紀美（42＝経済安保、初）の2人の女性議員が入閣した。

根本氏は「女性閣僚2人だって。ないわぁ…がっかりだわ…ここが、世界にアピールするチャンスだったのにわかってないなー高市さん。。もったいない」とつづった。

さらに別の投稿で「SDGs5番の中の 5.5政治経済公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画および平等なリーダーシップの機会を確保する 日本は先進国だけでなくASEANの中でも低く、今年は148カ国中118位。去年と同位でも政治分野では去年より下がってます。ここにメスをいれないと」と続けた。

一連の投稿に対し「女性だから閣僚に選ぶ、というのは違うと思います。適材適所」「何の理由も無く、ただ女性というだけで選ぶのが正しいのですか？」「閣僚はその人の能力で決めるもの！男女比ありきできめてはならない！」などと書き込まれていた。

高市首相は21日の会見で、「過去最多の起用か」との見方もあった女性閣僚が、2人にとどまったことについて問われると「一部で、高市内閣になったら女性閣僚が6人になるとかいうニュースが流れていましたが、私はあくまでも機会平等、チャンスの平等を大事にしている」と強調。「全員参加、全世代総力結集の考えで、組閣を行った」と述べ、女性閣僚の「数」にこだわっていたわけではないと主張した。

根本は慶大卒業後、東北放送アナウンサーから04年にフリー転身。気象予報士の資格も持っており、05年から10年に放送されたTBS系「みのもんたの朝ズバッ！」でお天気キャスターを務めるなどしてきた。