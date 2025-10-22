「ウィットに富んだ走塁と完璧な守備」キム・ヘソン、WSロースター“生き残り”へ「確率は五分五分だ」韓国メディア不安視

キム・ヘソンはワールドシリーズのロースターに入るだろうか(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月24日からワールドシリーズを戦うが、その相手はブルージェイズに決まった。

世界一を決める戦いのロースターに誰が選ばれるか。今季、韓国プロ野球からドジャースに加入したキム・ヘソンはポストシーズンはすべてロースター入りを果たしているものの、出場はフィリーズとの地区シリーズ第4戦に代走で1試合出場したのみだ。

韓国メディア『SPOTV NEWS』は「ウィットに富んだ走塁と完璧な守備、生存王キム・ヘソン、ワールドシリーズ（WS）への道は開かれている…」と題した記事を掲載した。

その中で、「キム・ヘソンの強みは、ユーティリティプレイヤーである点だ。内野の全ポジションを守れるという点は魅力的だ」と伝えている。

同メディアは「キム・ヘソンは、果たしてワールドシリーズのロースターにも選ばれることができるだろうか。確率は五分五分だ」と見解を述べた。

その上で、米スポーツ専門局『ESPN』の報道に触れ、「キム・ヘソンを置いておけば、守備と走塁において重要なオプションとして、最高の舞台に上がることができると予想した」と伝えている。