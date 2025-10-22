41歳・磯山さやか、たわわな胸にフルーツを… アドリブショットが解禁
デビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（講談社）が発売された、俳優でタレントの磯山さやか（41）が、23日発売の『FRIDAY』（11月7日号）の表紙&巻頭10 ページに登場する。
【写真】これはすごい！たわわな胸にフルーツを乗せた磯山さやか
写真集「余韻」から、未公開を含む全11カットを掲載。オーストラリア・ケアンズを舞台に、笑顔はじけるキュートなビキニ姿や、オトナの魅力あふれる艶やかなランジェリー姿を披露した。いくつになっても変わらない愛らしさ、そしていつまでも色褪せることのない、今現在の美しさを収録したスペシャルグラビアに仕上がっている。
中でも見所なのは、ケアンズのモダンな豪邸で撮影されたラブリーなショット。フルーツを胸に載せたこのポーズは、テーブルの上に置いてあったフルーツを手に取り、現場で咄嗟に生まれた本人のアドリブだ。
バラエティー番組での明るいキャラクターや、俳優としての確かな存在感で幅広く活躍する磯山。グラビア界では“マシュマロボディ”の象徴的存在として長年支持されており、節目となる今回の写真集では、その魅力を余すところなく収めた。
撮影の舞台はオーストラリア・ケアンズ。南国の光に包まれた邸宅のテラスで撮影されたカバーカットは、リラックスした表情でデッキチェアにもたれる磯山の自然体の美しさを捉えている。カバー裏には、ケアンズのマーケットで見せた満面の笑顔を収めたカットが採用されており、磯山らしい温かみと親しみやすさが感じられる一枚となっている。
