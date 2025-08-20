タレント・磯山さやかが１９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。「ＨＳＰ」であることを公表した。番組に出演した専門家によると、ＨＳＰ（ＨｉｇｈｌｙＳｅｎｓｉｔｉｖｅＰｅｒｓｏｎ）とは「生まれつき感受性が高く人一倍敏感な気質を持った人」を指し、「繊細さん」とも呼ばれているそうで、深く考える、共感力が高い、過剰に刺激を受けやすい、些細なことにも気付く−−という４つの特徴をあげ