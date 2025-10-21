仲良しのおじいさんにスルーされて、想像以上にブチギレる様子をとらえたInstagramが注目を集めています。投稿したのは、かまぼこくんと暮らす「かまぼこ」さん。投稿から37.9万回以上再生され、「ステキな関係」「本当に思ってるみたい」といったコメントが寄せられています。

【動画：仲良しの近所のおじいさんを待っている犬→スルーされてしまい…許せず想像以上に『ブチギレる様子』】

まさかのスルーにブチギレるかまぼこくん

登場するのはかまぼこくんと、仲良しの近所のおじいさんのたまきさん。この日も、かまぼこくんはいつもの場所で、たまきさんを待っていたといいます。会うのを楽しみに待っていると、ある事件が起こったんだそう。

しかし、かまぼこくんに気づかず、たまきさんはそのまま裏庭へ歩いて行ってしまったといいます。まさかのスルーにショックを受け、「たまきさん！」と言わんばかりに吠えてしまうかまぼこくん。声に気づいたたまきさんが、慌てて戻ってきてくれたんだそう。

「おいらに会いたくなかったの？」と不満爆発

たまきさんは、すぐにかまぼこくんをなでてあげようとしますが、怒りがおさまらないかまぼこくんは拒否したんだとか。許してくれないかまぼこくんの隣に座って、もう一度触ろうとするたまきさん。しかし、かまぼこくんは怒ったように吠え、触らせようとしなかったといいます。

「なんでよ！」「おいらに会いたくなかったの？」と言わんばかりに吠えるかまぼこくん。会えるのを楽しみに待っていたのに、スルーされてしまったショックが大きかったのでしょう。怒りや不満が爆発したかのような態度は、まるで子どものようだったとか。

素直になれないすねた姿にキュン

しばらく経っても、かまぼこくんはまだすねた様子を見せていたんだそう。たまきさんがやさしくなでながら「ごめんね」と謝っても、まだ許せない様子だったとか。しょんぼりした姿は、駄々をこねている子どものようにかわいらしいですね。

たまきさんは「ごめんなさい」と謝りながら、もう一度かまぼこくんをなでてみたといいます。すると、かまぼこくんは「く～ん」と鳴きながら、まだ許せないといった表情を浮かべていたんだとか。大好きなたまきさんへの思いが伝わってくる、とある日の出来事でした。

この投稿には「とてもかわいいけど、飼い主さんは妬いてしまいませんか？」「意思を持っているように感じられる！」「本当にそう言ってるみたいｗ」「たまらないほど愛らしい！」「ステキなふたりの関係性が羨ましいです」「たまきさんは幸せ者ですね。かわいすぎます」「おじいちゃんと孫を見ているよう」「ずっと文句を言ってすねてるｗ」「こじらせ犬の姿がかわいいです！」といった声が寄せられています。

かまぼこさんのInstagramでは、かまぼこくんの日常の動画が投稿されています。特にたまきさんと仲睦まじい様子がたくさん投稿されており、心温まるシーンがたくさん！その後、たまきさんと無事仲直りできたのかも気になりますね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「かまぼこ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。