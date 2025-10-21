¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤â¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤ë?²ð¸îÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¦ÉéÃ´³Û¤äÎÁ¶â¡¦Áª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤â¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡©¼õ¤±Æþ¤ì¾ò·ï¤ÈÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÆâÍÆ
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Ç¤â¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È½ê¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÍøÍÑ¾ò·ï¤È¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡¢»ö¶È½ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ï²ÄÇ½¡©
¤Þ¤º·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ö¶È½ê¤¬ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤Ç¡ÖÍ×²ð¸î1～5¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÍ×²ð¸î4¤Þ¤¿¤ÏÍ×²ð¸î5¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È½ê¤¬¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¼ìÍáÁå¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤ä¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÇÛÃÖ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë»ö¶È½ê¤ØÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤«¡×¡Ö¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÆþÍá¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ÈÂÎ¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢áâ¤ÎµÛ°ú¤ä°ß¤í¤¦¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤òÈ¼¤¦¥±¥¢¤¬Æü¾ïÅª¤ËÉ¬Í×¤ÊÊý¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½ê¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆþÍá¤ä¿©»ö¤Ê¤É¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆþÍá²ð½õ ÆÃ¼ìÍáÁå¡Êµ¡³£Íá¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿»ö¶È½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âÆþÍá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤Á´¿ÈÆþÍá¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ ¿©»ö²ð½õ ¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¼Ö°Ø»Ò¤ä¥Ù¥Ã¥É¾å¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»ÑÀª¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²ð½õ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Óë²¼µ¡Ç½¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿°û¤ßÊª¤ä¤¤¶¤ß¿©¡¢¥ß¥¥µー¿©¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ÇÓÝõ²ð½õ ¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤ä¥È¥¤¥ì¤Ø¤Î°Ü¾è²ð½õ¤Ê¤É¡¢ÇÓÝõ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯ ´Ç¸î»Õ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¶È½ê¤Ç¤Ï¡¢·ì°µ¡¦ÂÎ²¹¡¦Ì®Çï¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î³ÎÇ§¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¸Ä¼¼¤Ç¤ÎµÙÂ© ¸Ä¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¤¿»ö¶È½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤Î¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ä²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤Ï¡¢¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï»²²Ã¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤«¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ö¶È½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²»³Ú´Õ¾Þ¤Ê¤É¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿²¤¿¤¤êÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤ÊÄÌ½ê²ð¸î¡Ê¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¿©»ö¡¦ÆþÍá¡¦¥ì¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÆü¾ïÀ¸³è»Ù±ç¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÍáÁå¤ä¸Ä¼¼¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎÀßÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Èæ³ÓÅªÎÁ¶â¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Ç¸î¾®µ¬ÌÏÂ¿µ¡Ç½·¿µïÂð²ð¸î
°åÎÅÅª¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä¡¦ÄÌ½ê¡¦½ÉÇñ¤ò°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¡¢´Ç¸î»Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£áâ¤ÎµÛ°ú¡¢°ß¤í¤¦¤Î´ÉÍý¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤òÈ¼¤¦¥±¥¢¤¬Æü¾ïÅª¤ËÉ¬Í×¤ÊÊý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ½ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ç¥¤¥±¥¢¡Ë
°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Íý³ØÎÅË¡»Î¤äºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÀá¤Î¹´½Ì¤òËÉ¤°·±Îý¤ä¡¢Óë²¼µ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ö¶È½ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÊ£¿ô¤Î»ö¶È½ê¤ò¸«³Ø¤·¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼ê½ç¤ÈÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¿½ÀÁ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤È¡¢»ÜÀßÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¿½ÀÁ
¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÁë¸ý¤Þ¤¿¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤Ç¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¿½ÀÁ¤Ë¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±ÈïÊÝ¸±¼Ô¾Ú¡Ê65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¡Ë¤Þ¤¿¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡Ê40～64ºÐ¤ÎÊý¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿½ÀÁ¸å¡¢Ç§ÄêÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Ë¼ç¼£°å°Õ¸«½ñ¤ÎºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¡£¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÉ¬Í×À¤ä¿ÈÂÎ¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯µºÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ç§Äê·ë²Ì¤ÎÄÌÃÎ
¿½ÀÁ¤«¤éÌó30Æü¤Ç¡¢Ç§Äê·ë²Ì¤¬ÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Í×²ð¸î4¤Þ¤¿¤ÏÍ×²ð¸î5¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ÎÁªÄê¤È¥±¥¢¥×¥é¥óºîÀ®
Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤é¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ê²ð¸î»Ù±çÀìÌç°÷¡Ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤äÉÂ±¡¤Î°åÎÅÁêÃÌ¼¼¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ÈÌÌÃÌ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¥±¥¢¥×¥é¥ó¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ö¶È½ê¤Î¸«³Ø¤È·ÀÌó
Ê£¿ô¤Î»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÀßÈ÷¤äÊ·°Ïµ¤¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤«¡×¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¡¢ÆÃ¼ìÍáÁå¤ÎÍÌµ¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÇÛÃÖ¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤¿¤¤êÂÐ±þ¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
»ö¶È½êÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º»öÁ°¤Ë¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀßÈ÷¤äÂÎÀ©¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÀßÈ÷ÌÌ¤Î³ÎÇ§
ÆÃ¼ìÍáÁå¡Êµ¡³£Íá¡Ë¤ÎÍÌµ¡¢¸Ä¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¢°Ü¾èÍÑ¤Î¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢É¬Í×¤ÊÀßÈ÷¤¬Å¬ÀÚ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í°÷ÂÎÀ©¤Î³ÎÇ§
´Ç¸î»Õ¤¬¾ï¶Ð¤«Èó¾ï¶Ð¤«¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á÷·ÞÂÎÀ©¤Î³ÎÇ§
¥ê¥Õ¥ÈÉÕ¤¤Î¼ÖÎ¾¤ä¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ãー¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¤¬¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿²¤¿¤¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÁ÷·Þ²ÄÇ½¤«¤âÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þÂÎÀ©
ÂÎÄ´¤¬µÞÊÑ¤·¤¿ºÝ¤ÎÏ¢ÍíÂÎÀ©¤ä¡¢¶¨ÎÏ°åÎÅµ¡´Ø¤Î¾ì½ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹Áª¤Ó¤ÎºÝ¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤È¤Ï¡©
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬¤·¤¿»ö¶È½ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¾õ¶· ¿²ÊÖ¤ê¤äµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢ºÂ°ÌÊÝ»ý¤Î²ÄÈÝ¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¡ÊADL¡Ë¤Î¼«Î©ÅÙ¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£êóáì¡Ê¾²¤º¤ì¡Ë¤ä´ØÀá¹´½Ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ÌÃÖ¤ÈÄøÅÙ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ °åÎÅÅª¥±¥¢ °ß¤í¤¦¡¢Ç¢Æ»¥«¥Æー¥Æ¥ë¡¢ºßÂð»ÀÁÇÎÅË¡¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê°åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÆâÍÆ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¿©»ö·ÁÂÖ Óë²¼µ¡Ç½¤Î¾õÂÖ¤ä¸½ºß¤Î¿©»ö·ÁÂÖ¡ÊÉáÄÌ¿©¡¦¤¤¶¤ß¿©¡¦¥ß¥¥µー¿©¡Ë¡¢¤È¤í¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ÍøÍÑ´õË¾ ÆþÍáÉÑÅÙ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÆâÍÆ¡¢ÍøÍÑÍËÆü¤ä²ó¿ô¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤È²ÈÂ²¤Î´õË¾¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑÎÁ¶â¤È»ÜÀßÆþµï¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢ÎÁ¶â¤Ï½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡¢»ÜÀßÆþµï¤ò¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¶â
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢Í×²ð¸îÅÙ¡¢ÍøÍÑ»þ´Ö¡¢»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï¸¶Â§1³ä¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ2³ä¤Þ¤¿¤Ï3³äÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÎÁ¶â¤ÏÃÏ°è¤ä¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÌ¾ïµ¬ÌÏ·¿¤Î¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç 7～9»þ´ÖÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î´ðËÜÎÁ¶â¡Ê²ð¸îÊÝ¸±¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÉéÃ´1³äÊ¬¡¦²Ã»»Á°¡Ë¤Ï¡¢Í×²ð¸î4¤ÇÌó1,000～1,100±ßÁ°¸å¡¢Í×²ð¸î5¤ÇÌó1,100～1,200±ßÁ°¸å¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÜÀß¤Îµ¬ÌÏ¡¦ÃÏ°èº¹¡¦²Ã»»¤ÎÍÌµÅù¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤Î¶â³Û¤Ï¾å²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆþÍá²ð½õ¡¢¸ÄÊÌµ¡Ç½·±Îý¡¢Ãæ½ÅÅÙ¼Ô¥±¥¢ÂÎÀ©²Ã»»¤Ê¤É¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿©»öÂå¤ä¤ª¤à¤ÄÂå¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ç¡¢Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·î³ÛÎÁ¶â¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð½µ2²óÍøÍÑ¡Ê·î8²ó¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÎÁ¶â¡Ü³Æ¼ï²Ã»»¤À¤±¤Ç·î³Û12,000～16,000±ßÄøÅÙ¡¢¿©Èñ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È·î³Û 16,000～24,000±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½µ3²óÍøÍÑ¡Ê·î12²ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿©Èñ¹þ¤ß¤Ç·î³Û24,000～36,000±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Í×²ð¸îÅÙ¡¦²Ã»»ÆâÍÆ¡¦ÃÏ°è¡¦»ÜÀß´Ö³Êº¹¤Ê¤É¤Ç¤³¤ÎÈÏ°Ï¤ò¾å²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ
¿²¤¿¤¤ê¤ÎÊý¤¬¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ
1¤«·î¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿²ð¸îÊÝ¸±¥µー¥Ó¥¹¡Ê¼ÂºÝ¤Î²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤«¤«¤ë¼«¸ÊÉéÃ´Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÄê¤Î¾å¸Â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¶²áÊ¬¤¬¡Ö¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ¡×¤È¤·¤ÆÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½êÆÀ¡¦²ÝÀÇ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¸Â³Û¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢Åµ·¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢½»Ì±ÀÇ²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¡Ê°ìÈÌÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ç¤Ï·î³Û44,400±ß¡¢½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï·î³Û24,600±ß ¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏÃ´Åö¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Þ¤¿¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü
Ë¬Ìä´Ç¸î¤äË¬Ìä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤É°åÎÅ·Ï¥µー¥Ó¥¹¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈñÍÑ¤â°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Î½õÀ®À©ÅÙ
»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤à¤ÄÂå¤È¤·¤Æ·î³Û5,000±ßÄøÅÙ¤ò»Ùµë¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä¡¢½»Âð²þ½¤Èñ¤Î½õÀ®À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Î²ð¸îÊÝ¸±²Ý¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÎð¼ÔËÜ¿Í¤äÀ¤ÂÓ¤¬¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¡¢Ê»ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ÉÉÔÌÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã´Åö¤Î¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ÜÀßÆþµï¤ò¿Ê¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éºßÂð²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸îÉéÃ´¤äËÜ¿Í¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ÜÀßÆþµï¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºßÂð²ð¸î¤«¤é»ÜÀß¥±¥¢¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ï¡¢·è¤·¤Æ²ð¸î¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ»ÜÀßÆþµï¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ð¸î¼Ô¤Î¿´¿È¤Î¸Â³¦ ²ð¸î¤ò¹Ô¤¦²ÈÂ²¼«¿È¤ËÉÔÌ²¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈèÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÌµÍý¤ò¤»¤º¥×¥í¤ËÍê¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ °åÎÅÅª¥±¥¢¤ÎÁý²Ã ËÜ¿Í¤Î¾õÂÖÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢ºßÂð¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö´Ç¸î»Õ¤ä°å»Õ¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ »Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤ÎÄ¶²á ²ð¸îÊÝ¸±¤Î»Ùµë¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤½¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢»ÜÀßÆþµï¤Î¤Û¤¦¤¬·ÐºÑÅª¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ²ÈÂ²À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á ²ð¸î¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¼¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤¬°²½¤·¤¿¤Ê¤É¡¢À¸³èÁ´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¸¡Æ¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
»ÜÀßÆþµï¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤ÁªÂò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£24»þ´ÖÂÎÀ©¤ÇÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤È²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇÁ±¤ÎÁªÂò¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤È¤á
¿²¤¿¤¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ö¶È½ê¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÆÃ¼ìÍáÁå¤ä´Ç¸î»Õ¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÂÎÀ©¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑ³«»Ï¤Ë¤Ï¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¤Î¿½ÀÁ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤È¤ÎÁêÃÌ¡¢»ö¶È½ê¤Î¸«³Ø¤ò·Ð¤Æ·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤ÏÍ×²ð¸îÅÙ¤äÍøÍÑ»þ´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â³Û²ð¸î¥µー¥Ó¥¹Èñ¤Ê¤É¤Î·Ú¸ºÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Ï°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀìÌç²È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Î¥±¥¢¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£