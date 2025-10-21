勝負心に火をつける詰め放題に挑戦！新たに加わった「ビッグ缶」にリンドールは何個詰められたか？
スイス発のプレミアムチョコレートブランド「リンツ」。2025年も恒例の「PICK&MIX詰め放題」を期間限定で開催。毎回、どれだけ詰められたかSNSなどで話題になっているが、今年は公式サイトで詰め方指南も公開。そして、これまであったSサイズとMサイズのカップのほかにハロウィンデザインのビッグ缶サイズも登場。実際、どれぐらいお得になるのか挑戦してみた。
【写真】表参道店で「PICK&MIX詰め放題」に挑戦
■リンツの大人気企画を期間限定で開催中
2025年10月31日(金)までの期間限定で開催されている「PICK&MIX詰め放題」。通常店舗で行われている量り売りは、専用のバッグなどに好きなフレーバーのチョコレートを詰め、重さによって値段が変わるシステム。「PICK&MIX詰め放題」では、まず、容器を選ぶ。容器ごとに価格が設定されていて、何をどれだけ詰めてもその金額で購入できる。
リンツには多彩なチョコレートがあるが、一番人気はコロンとまん丸な「リンドール」。定番のミルクやダークなどのほか、シーズンごとに入れ替わる限定フレーバーなどもあり、常時20種以上が店頭に並ぶ。この時点でワクワク、ソワソワする。
まずは公式サイトで明かされた詰め方のコツを実践してみる。ということで、Mサイズの容器をチョイス。カップのラインに沿ってチョコレートを壁のように並べる。
容器の壁面に並べているのは「バストンチーノ」。なめらかな口溶けのスティックタイプのチョコレートで、ミルクとミルク＆シリアルの2種類ある。せっかくなので2種類を交互に並べてみる。“キャンディ包み”になっているので、まっすぐ立てて並べるのが意外と難しい。
「バストンチーノ」は半分ぐらい並べると倒れてきてしまうので、中央に「リンドール」などを入れて互いを支えるようにしてみる。どれもキャンディ包みになっているので、ねじった部分をうまく入れていく必要があり、これまた意外と難しい。
本来、公式サイトでは、最初の段階で「バストンチーノ」と一緒に並べられていた「ナポリタン」。だが、実際はどうしても倒れてきてしまうので、中央に「リンドール」や「ヌクソー」を入れたあとに、容器の高さに合うようにナポリタンを横向きにして壁に沿わせてみた。
カップの高さに合わせるがなかなか難しく、こちらもコインチョコなど薄型チョコを入れつつ、壁面を調整していく。どうしても隙間が開いてしまうのが気になり、何度かやり直してみた。
コイン型のチョコで隙間を埋めるとあったが、目が合ったら手が出てしまう、「HELLO ミニ エモティス」も忘れずに入れておきたい。ということで、「HELLO ミニ エモティス」を多めにして隙間を埋め、フィニッシュ！
計量の結果、詰め放題で詰めたチョコレートは582グラム、グラム換算で8381円となった。Mサイズの詰め放題は4980円なので3401円分の得。詰め放題の案内にはMサイズの場合、「リンドール」約35粒が目安で、「通常より1300円ほどお得に！」と書かれている。ということは、想定よりもさらにお得という結果。成果を知ってさらに楽しくなった。
さて、いよいよ次は今回の本丸、ビッグ缶にも挑戦。こちらは「リンドール」約45粒想定という。これは抜きたい。詰め放題のコツで学んだ、“壁”を作るところから始めてみた。これも容器を少し傾けると倒れてしまうので、中央には「リンドール」を入れて「ナポリタン」を支えて積んでいく。
「ナポリタン」で壁を作り、「リンドール」を詰めて、隙間に「バストンチーノ」や「HELLO ミニ エモティス」を入れて完成！こちらも蓋がきちんとしまらないとダメなので、うまく平らになるように入れて蓋をしてレジへ。
ビッグ缶の成果は667グラム。ビッグ缶は5980円なので、3625円分のお得。いろいろと考えて、「リンドール」を多めにしたいという欲望を満たした詰め方にしてみたが、どうにかこうにか詰めたとしてもお得になることがわかった。
実際にビッグ缶の中身を見てみると、「ナポリタン」24枚、「バストンチーノ」5本、「HELLO ミニ エモティス」9個、「リンドール」33個となった。もう少し「リンドール」多めにすればよかったという気持ちもあるが、なかなかの好成績に満足。
5980円で9605円分のチョコレートが手に入るのは、まさに今しかない“おいしい話”。注意したいのはチョコレートというデリケートな商品なので、無理に押し込んで形を崩したり、溶けて手に付いたりすることのないように、無理やり詰めることはしないこと。重さ重視なら「ヌクソー」や「ナポリタン」、「バストンチーノ」などを中心に詰めるのがいい。が、せっかくの機会なので好きな「リンドール」をなるべく入れたいという思いに忠実にやってみた結果がこちら。
お得度にこだわり、重さのあるチョコレートを多めに詰めるか、好きな商品にこだわり、好きなものを好きなだけ食べられる贅沢を堪能するかは人それぞれ。どちらにしても、ワクワクしながら楽しめることは間違いなし。今なら秋限定の「リンドール」もあるので、ぜひ、お好みのフレーバーだけを詰め込んだ、自分史上最高の詰め合わせを作ってみよう。
※参加には会員登録が必須。その場で会員登録(無料)できます。
※店舗によって取り扱いのないフレーバーもあります。
※なくなり次第終了です。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
