ポルノグラフィティ、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマ「THE REVO」MUSIC VIDEOが解禁！

現在毎週土曜夕方5:30放送中の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』OPテーマを担当しているポルノグラフィティの新曲「THE REVO」(ザ レヴォ)のMUSIC VIDEOが公開となった。

ポルノグラフィティは、2016年放送の“ヒロアカ”第1期でもOPを担当し、OPテーマ「THE DAY」はアニメの始まりとともに、ポルノ・アニメファン問わず視聴者をおおいに盛り上げ、今なお“ヒロアカ”テーマ曲の中としても代表的な1曲である。あれから約9年、FINAL SEASONにおいて「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるように」という思いが込められた新曲「THE REVO」。今作のMUSIC VIDEOの監督も「THE DAY」と同じ、荒船泰廣が担当。

本作は、苦悩や葛藤、誰しもが抱える心の闇に立ち向かう強さやきっかけにフィーチャーしている。

たった1人自身の殻に籠り外部との接触を拒む少女は、塞ぎ込むことしか自身を守る術を知らず、気づけば鉄壁と化した巨大ロボットを作り上げていた。

今まさに、何かが起きる前触れかのように緊迫した空気が支配した街に響き渡るのは、ポルノグラフィティが掻き鳴らす「THE REVO」。だんだんと音楽に呼応して吹き荒れる風は、闇を切り裂き希望の光をもたらすのか？

少女が見つめる先にあるのは、世間の声かそれとも自分自身か、どんな苦悩も視点を変えれば、己を変える転機となることに気づかせてくれるストーリーとなっている。

少女の心に風を起こし、殻を破り心を解き放つ、その瞬間を迫力満点のフルCG映像とともに是非楽しんでほしい。スケール感満載の映像に度肝をぬかれるだろう。

＜荒船泰廣 コメント＞

前作『THE DAY』から9年の時を経て、今回『THE REVO』を再び監督させて頂きました。

個人的に前回は、監督として本当に駆け出しの頃にまかせて頂いた作品で思い入れの強いMVでもあります。

まさか再びこの世界を描ける日が来るとは思っていなかったので、今回の機会を本当に光栄に感じています。

楽曲を初めて聴いたとき、心の奥に新しい風が吹き抜けるような感覚を覚えました。

それは、自分の背中をそっと押してくれるような風であり、ポルノグラフィティの歌が生み出す力そのものだと思いました。

その風はまた、前へ進もうとする人々によって新たに生まれていく--。

そんなイメージを膨らませながら、この映像の企画を練りました。

MVとしては、『THE DAY』で描いたテーマの続きを描いています。

前作では、変形し拡張を続けるメカによって新たな魂が世界に誕生する”始まりの瞬間 - THE DAY”を描きました。

『THE REVO』では、その魂が世界と向き合ったときに感じる恐れや葛藤、そして自分自身を超えていく“内なる革命 - THE REVO”をテーマにしています。

自らを守る殻を破り、再び世界とつながるための勇気--それこそがこの作品で描きたかったものです。

楽曲のメッセージに寄り添いながら、MVとして独自の物語を紡ぐことで、音楽が持つもうひとつの表情を描けたらと思いました。

この映像が、誰かの心に新しい風を吹かせるきっかけになれば嬉しく思います。

●配信情報「THE REVO」10月4日(土)配信開始

配信リンクはこちら

https://pornograffitti.lnk.to/THEREVO

●リリース情報

「THE REVO」

11月19日発売

予約はこちら

https://pornograffitti.lnk.to/therevo_CD

【初回生産限定盤BD】



価格：￥2,700(税込)

＜CD＞

3曲収録

＜BD＞

・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO

・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING

封入：「THE REVO」PHOTO BOOK

【初回生産限定盤DVD】



価格：￥2,500(税込)

＜CD＞

3曲収録

＜DVD＞

・「THE REVO」BTS of MUSIC VIDEO

・「THE REVO」BTS of PHOTO SHOOTING

封入：「THE REVO」PHOTO BOOK

【通常盤】



価格：￥1,500(税込)

＜CD＞

3曲収録

【期間生産限定盤】(アニメ盤)

価格：￥1,800(税込)

＜CD＞

3曲収録

＜映像特典＞

ノンクレジット映像

●作品情報

TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』

2025年10月4日より放送中

毎週土曜夕方5:30

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット※一部地域を除く

●ライブ情報

オフィシャルファンクラブlove up!会員限定ツアー

FANCLUB UNDERWORLD 6

特設サイト

https://sp.pornograffitti.jp/fcuw6/

2025年10月22日（水） 広島県 広島 CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00

2025年10月23日（木） 広島県 広島 CLUB QUATTRO OPEN 13:00 / START 14:00

2025年10月25日（土） 福岡県 Zepp Fukuoka OPEN 17:00 / START 18:00

2025年10月28日（火） 東京都 Zepp Haneda OPEN 18:00 / START 19:00

2025年10月29日（水） 東京都 Zepp Haneda OPEN 13:00 / START 14:00

2025年10月29日（水） 東京都 Zepp Haneda OPEN 17:00 / START 18:00

2025年10月31日（金） 宮城県 SENDAI GIGS OPEN 18:00 / START 19:00

※開場・開演時間は変更になる場合がございます

