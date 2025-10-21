10月19日放送の『笑点』（日本テレビ系）に初登場したお笑いコンビ・エバースの漫才が、思わぬ波紋を呼んでいる。昨年の『M-1グランプリ2024』（テレビ朝日系）で4位になり、注目を集めているコンビに何が起きたのか。

【写真】『笑点』司会者・春風亭昇太の妻で元タカラジェンヌのSさん

漫画家が問題だと指摘

芸能ジャーナリストが今回の騒動についてこう解説する。

「ボケの佐々木隆史さんが女性から好きな食べ物を聞かれて答えられなかった話の流れで、ツッコミの町田和樹さんが『俺だったら回らない寿司』と回答。続けて、『板前さんってほとんど男性しかいないじゃん。なんで女性いないか知ってる?』と投げかけつつ、その答えとして『女性は体温が高いから寿司を握ると温かくなっちゃう。だから男性の板前しかいない』と語り、観客から『へぇ』という反応も起きました。最後は町田さんが好きだという広瀬すずさんの話になり、『広瀬すずちゃんが握った場合は温かい方がいい』というオチでした」

この寿司の漫才に異を唱えたのが、『バンビ〜ノ!』などで知られる漫画家のせきやてつじ氏だ。

X上で同氏は、

《『エバース』と言うコンビの町田和樹氏が「女性は体温が高いから寿司職人になれない」と発言されてましたが、それは昔の偏見です。日本には沢山の女性寿司職人が今日も寿司を握っております。地上波放送でこのような偏見が流れた事にとても残念な気持ちでいます》

と投稿したのだ。

せきや氏は過去に寿司職人をテーマにした漫画執筆の際、多くの女性寿司職人を取材しており、《昔の偏見が今も定説のように語られてしまう事が、ただ、悲しいです》ともつづった。

「このせきや氏の投稿が多くのリポストと“いいね”を獲得。これに呼応するように他のユーザーも《寿司屋の板前、女性は体温が高いから、というネタは訂正したほうがいい》《いまどきこんなこといって問題ないのかと思いました。なぜ編集でカットしないのか》と波紋が広がっているのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

一方で、《TVerで見ましたけど「なれない」なんて一言も言ってないですよ》との擁護もあったが、誤解を生んでいることはたしかなようだ。

スポーツ紙記者はこれについて、「今や女性の寿司職人も増えており、女性は体温が高いという話自体が根拠のない俗説といわれています」としたうえで、次のように解説した。

「この俗説はグルメ漫画『美味しんぼ』の『女の華』という回でも取り上げられています。女性の職人が寿司を握る店で、ある歌舞伎俳優が『女は体温が高い。温かい手でナマモノをいじられたら味が変わる』と偏見を口にするのですが、同席している編集者の女性が『女って冷え性なんですよ。手が男の人より温かい女の人なんて聞いたことないわ』、山岡士郎からも「封建的な男尊女卑の考えが女を料理人の世界から締め出しているに過ぎない」と反論するくだりがあります」

この漫才は彼らの定番のネタ。広瀬すずの名前の部分が、かつては“永野芽郁”だった点以外はこれまでと同じだが、『笑点』という人気番組で披露したせいか、今回意図せず炎上してしまったようだ。